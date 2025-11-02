El golazo del Changuito Zeballos en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

La tarde en UNO estuvo muy lejos de comenzar con el pie derecho para Exequiel Zeballos, ya que malogró un penal en la última acción del primer tiempo. Sin embargo, poco le importó y ni bien comenzó el complemento marcó el 1-0 para que Boca se ponga en ventaja ante Estudiantes de La Plata y dar vuelta la jugada anterior que le generó un fastidio más que importante.

Apenas 4 minutos después de que suene el silbato para reanudar el encuentro, el Changuito protagonizó la acción que le dio la primera emoción a la tarde y cambió el resultado. Después de una buena jugada colectiva y una mejor asistencia al espacio de Milton Giménez, el joven extremo definió de excelente manera para convertir el primer tanto del cotejo en La Plata.

Lo cierto es que después del buen pase del centrodelantero, Zeballos remató cruzado y de zurda para vencer a Fernando Muslera y festejar el primer gol de Boca. El atacante tiró la diagonal por detrás de los defensores del Pincha y, de primera, disparó para cambiar la tristeza por el penal errado por el desahogo de volver a convertir, tal como hizo hace solamente dos fechas.

A base de excelentes ingresos en sus últimos dos partidos, el Changuito fue premiado por Claudio Úbeda para comenzar con el equipo titular tras un lapso largo de tiempo sin hacerlo. Como no podía ser de otra manera, mantuvo la misma sintonía y en el primer tiempo fue el más lúcido del Xeneize. Ya en el complemento, anotó el tanto en cuestión y lo ratificó.

Sin embargo, la alegría solo duró un puñado de minutos. Luego de un penal cometido de Agustín Marchesín a Cristian Medina, que el arquero protestó pero el VAR reconfirmó la sanción de Leandro Rey Hilfer, Edwin Cetré lo cambió por gol y desató el delirio en UNO. Así, apenas 9 minutos después, Estudiantes igualó el partido y selló el 1-1 en La Plata, en un clima áspero sobre el césped.

