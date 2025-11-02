Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El golazo del Changuito Zeballos en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Después de malograr un penal en el primer tiempo, en el complemento marcó el primer tanto del partido.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Exequiel Zeballos marcó el gol de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Foto: captura TNT Sports)
Exequiel Zeballos marcó el gol de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Foto: captura TNT Sports)

La tarde en UNO estuvo muy lejos de comenzar con el pie derecho para Exequiel Zeballos, ya que malogró un penal en la última acción del primer tiempo. Sin embargo, poco le importó y ni bien comenzó el complemento marcó el 1-0 para que Boca se ponga en ventaja ante Estudiantes de La Plata y dar vuelta la jugada anterior que le generó un fastidio más que importante.

Apenas 4 minutos después de que suene el silbato para reanudar el encuentro, el Changuito protagonizó la acción que le dio la primera emoción a la tarde y cambió el resultado. Después de una buena jugada colectiva y una mejor asistencia al espacio de Milton Giménez, el joven extremo definió de excelente manera para convertir el primer tanto del cotejo en La Plata.

Lo cierto es que después del buen pase del centrodelantero, Zeballos remató cruzado y de zurda para vencer a Fernando Muslera y festejar el primer gol de Boca. El atacante tiró la diagonal por detrás de los defensores del Pincha y, de primera, disparó para cambiar la tristeza por el penal errado por el desahogo de volver a convertir, tal como hizo hace solamente dos fechas.

Tweet placeholder

A base de excelentes ingresos en sus últimos dos partidos, el Changuito fue premiado por Claudio Úbeda para comenzar con el equipo titular tras un lapso largo de tiempo sin hacerlo. Como no podía ser de otra manera, mantuvo la misma sintonía y en el primer tiempo fue el más lúcido del Xeneize. Ya en el complemento, anotó el tanto en cuestión y lo ratificó.

Sin embargo, la alegría solo duró un puñado de minutos. Luego de un penal cometido de Agustín Marchesín a Cristian Medina, que el arquero protestó pero el VAR reconfirmó la sanción de Leandro Rey Hilfer, Edwin Cetré lo cambió por gol y desató el delirio en UNO. Así, apenas 9 minutos después, Estudiantes igualó el partido y selló el 1-1 en La Plata, en un clima áspero sobre el césped.

Publicidad
Tweet placeholder

DATOS CLAVE

  • El protagonista Exequiel Zeballos marcó el 1-0 para Boca ante Estudiantes a los 4 minutos del segundo tiempo.
  • Zeballos anotó el gol tras una asistencia de Milton Giménez, después de haber errado un penal al final del primer tiempo.
  • El partido en La Plata fue inmediatamente igualado 1-1 con gol de penal de Edwin Cetré para Estudiantes a los 9 minutos del complemento.
Estudiantes 1-1 Boca por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

ver también

Estudiantes 1-1 Boca por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los hinchas de Boca destrozaron a Marchesín a pesar de la victoria: "Te pierde partidos"
Boca Juniors

Los hinchas de Boca destrozaron a Marchesín a pesar de la victoria: "Te pierde partidos"

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Los equipos clasificados a octavos de final del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Los equipos clasificados a octavos de final del Torneo Clausura

Zeballos armó una gran jugada y generó el penal, pero después lo erró
Boca Juniors

Zeballos armó una gran jugada y generó el penal, pero después lo erró

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo