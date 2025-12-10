Chucho Acasuso eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Dominante”

Entre fines de los 90 y durante prácticamente toda la década del 2000, Argentina tuvo una cantidad y calidad de tenistas impresionante. Se conoció como La Legión y entre esos jugadores aparecían David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta, Juan Ignacio Chela, Juan Mónaco y José Acasuso, entre otros.

Todos ellos fueron muy queridos por los fanáticos del tenis, pero José Acasuso tenía algo especial con el público. Además de ser un gran jugador, tenía el plus de la entrega y eso lo hacía más querido y representativo de los valores de este país. Inclusive, nada más y nada menos que Diego Armando Maradona lo tenía como predilecto y, en una serie de Copa Davis que se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis llegó a usar una remera con su nombre.

Chucho eligió al mejor tenista de la historia

En diálogo con Bolavip, José Acasuso fue consultado respecto al mejor jugador de todos los tiempos y afirmó: “Para mí el mejor jugador de tenis, el que más me gusta es Federer. Ahora si tengo que decir el mejor de la historia, por resultados, tengo que decir Djokovic. Si mirás los títulos, los récords que tiene y por lo dominante que fue, por encima de Federer y Nadal, es Djokovic. Nadal dominó en tierra, Federer en cemento, Djokovic en todas. A mí, el que más me gustaba ver era Federer, es como Maradona, Jordan o Woods”.

José Acasuso en 2008. (Foto: Getty).

Acasuso vs. el Big 3

Chucho se midió únicamente con dos integrantes del Big 3, ya que contra Novak Djokovic nunca llegó a jugar. Ante Roger Federer disputó cinco partidos y los perdió todos, uno de ellos fue en Roland Garros de 2009, el único que ganó Su Majestad. Por otro lado, contra Rafael Nadal jugó en dos ocasiones y cayó en ambas.

La gran carrera de José Acasuso

Chucho se desempeñó como profesional entre 1999 y 2012. En ese periodo logró ganar tres títulos a nivel ATP y llegó a ser el número 20 del mundo. Durante su carrera, representó al equipo argentino de Copa Davis en más de una oportunidad, inclusive estuvo presente en las finales de 2006 y 2008.

