Sabalenka enfrentará a un tenista hombre para cerrar otro año como número 1 del mundo: “Le voy a dar una paliza”

Aryna Sabalenka cerrará su segundo año consecutivo como número uno del mundo. En este 2025, le fue suficiente con ganar solo uno de los cuatro torneos de Grand Slam, coronándose en el US Open tras perder las finales de Australia y París, además de hacer semifinales en Wimbledon. Además, ganó los títulos WTA 1000 de Miami y Madrid.

Sin competencia fuerte desde que perdió a inicios de noviembre la final del WTA Finals en Arabia Saudita ante Rybakina, la bielorrusa ha estado involucrada en distintas exhibiciones alrededor del mundo y dentro de dos semanas despedirá el año batiéndose al australiano Nick Kyrgios en La Batalla de los Sexos, en Dubai.

Tras jugar en New York otra exhibición ante Naomi Osaka, Sabalenka visitó el programa de Jimmy Fallon y dejó en claro que no siente ningún tipo de presión de cara al evento que se celebrará el 28 de diciembre. “Me gusta retarme a mí misma y jugar contra un deportista masculino, contra Nick, es un gran desafío. Estamos llevando el tenis al siguiente nivel. La visibilidad que tiene ya es increíble, vendrán muchas personas a vernos”, dijo.

Y anunció: “Es un momento histórico, pero lo hacemos por la diversión, para ayudar a que el tenis crezca. Será un partido de alto nivel en el que le voy a dar una paliza, eso cien por ciento. No entienden lo estresado que está el. Yo sólo puedo salir ganando, tengo muchísimas ganas”.

Sabalenka ya fue rival de Kyrgios en dobles mixtos, en New York. (Getty).

Kyrgios reconoció su nerviosismo

El siempre polémico Nick Kyrgios también se refirió a La Batalla de los Sexos que protagonizará en Dubai y a cuánto le preocupa no ser capaz de imponerse al talento de Sabalenka. “Tengo claro que es una tenista muy peligrosa para muchos hombres del top-100, y que necesitaré darlo todo para vencer. Llevo un tiempo pasando por momentos difíciles en mi carrera y no tengo dudas de que Aryna está capacitada para ganarme”, reconoció.

Y agregó: “Va a ser un gran show y tengo claro que será un partido que genere mucho más interés que muchos de la temporada regular en el circuito ATP. Para mí es un honor compartir pista con ella y tengo claro que voy a ponerme muy nervioso, porque es un gran desafío enfrentarme a Sabalenka, pero también una gran motivación”.

En síntesis

Aryna Sabalenka enfrentará a Nick Kyrgios en Dubái el próximo 28 de diciembre.

La bielorrusa está cerrando su segundo año consecutivo como número 1 del mundo

Este 2025 ganó el US Open y accedió a las finales en Australia y Roland Garros, además de hacer semifinales en Wimbledon.