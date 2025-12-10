Atento Boca: Fluminense busca cerrar el regreso de un verdugo de la Libertadores 2023

La Copa Libertadores 2026 no solo contará con el regreso de Boca Juniors tras dos años de ausencia, sino también la de Fluminense. El campeón de la edición 2023, que le ganó la final al Xeneize en el Maracaná, regresará al máximo certamen continental tras haber disputado la Sudamericana durante 2025. De cara a su vuelta, cerró a un refuerzo top.

El equipo de Luis Zubeldía tiene todo acordado para repatriar a Nino, nada más ni nada menos que el capitán del Flu que se consagró en Río de Janeiro. El marcador central quiere dejar Zenit para pegar la vuelta a su país natal y está todo dado para que así sea.

Al Flu todavía le queda lo más difícil: negociar con Zenit, que lo compró en 5 millones de euros y le hizo un contrato hasta 2028. El conjunto de Río esperará hasta el final de la temporada 2025 para iniciar gestiones con el club ruso, que también está en competencia.

Nino jugó 244 partidos oficiales, anotó 13 goles y dio 5 asistencias con la camiseta de Fluminense, en donde sufrió apenas 4 expulsiones. Allí logró conquistar la única Copa Libertadores en la historia de la institución, levantando el trofeo junto a Felipe Melo.

Nino, clave en la victoria de Fluminense sobre Boca

Nino fue vital en la consagración de Fluminense en 2023, jugando 12 de los 13 partidos (solo se perdió uno en la fase de grupos), sin ser reemplazado. El central de 28 años siempre llevó la cinta de capitán en el equipo que dirigía tácticamente Fernando Diniz.

El defensor no solo fue determinante en la final ante Boca por su labor defensiva, sino que fue quien recibió el cachetazo de Frank Fabra, que dejó al conjunto de la Ribera con 10 jugadores en el alargue. Aquel hecho terminó condenando al lateral colombiano con los hinchas.

¿Fluminense y Boca pueden compartir grupo en la Libertadores 2026?

Para que Boca y Fluminense tengan posibilidades de ser rivales en la fase de grupos, deberían estar en bombos diferentes en el sorteo, que será en marzo. Eso se define con el ranking Conmebol, que será publicado en los próximos días y determinará quiénes serán los cabezas de serie.

Teniendo en cuenta el buen posicionamiento de ambos y la ausencia de otros gigantes como River, San Pablo y Atlético Mineiro, parece difícil que tanto el Xeneize como el Flu no estén en el bombo 1.

