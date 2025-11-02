Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

Este domingo por la tarde, Estudiantes de La Plata recibe a Boca en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a los octavos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro que se disputa en UNO, cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y es transmitido por la pantalla de TNT Sports. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Estudiantes y Boca

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwin Cetré.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.