Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

Por la fecha 14, el Pincha recibe al Xeneize en UNO, en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Guido Carrillo y Miguel Merentiel, protagonistas de Estudiantes y Boca.
© GettyGuido Carrillo y Miguel Merentiel, protagonistas de Estudiantes y Boca.

Este domingo por la tarde, Estudiantes de La Plata recibe a Boca en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a los octavos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro que se disputa en UNO, cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y es transmitido por la pantalla de TNT Sports. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Estudiantes y Boca

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwin Cetré.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Tras la derrota ante Nashville, qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

ver también

Tras la derrota ante Nashville, qué necesita Inter Miami para clasificar a los cuartos de final de la MLS

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
En un vibrante encuentro, Estudiantes y Boca se enfrentan en La Plata
Fútbol Argentino

En un vibrante encuentro, Estudiantes y Boca se enfrentan en La Plata

Sin Paredes y con un cambio en ataque: la posible formación de Boca ante Estudiantes en la última prueba antes del Superclásico
Boca Juniors

Sin Paredes y con un cambio en ataque: la posible formación de Boca ante Estudiantes en la última prueba antes del Superclásico

Verón: "Con Foster no llegamos nunca a ponernos de acuerdo"
Fútbol Argentino

Verón: "Con Foster no llegamos nunca a ponernos de acuerdo"

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp
River Plate

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo