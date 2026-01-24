“El mejor del país”: Juan Román Riquelme y el inesperado elogio a un jugador de Boca

Cada vez que habla, Juan Román Riquelme no deja indiferente a nadie. El Presidente de Boca suele ser bastante contundente en sus posturas y su participación en el canal de streaming Azz, donde dialogó con Flavio Azzaro, no fue la excepción.

Riquelme habló de varios temas en la entrevista, pero sin lugar a dudas, uno de los temas que más llamó la atención fue su declaración sobre Ayrton Costa, a quien destacó como “el mejor central del país”, a la vez que recordó las críticas recibidas cuando el Xeneize fichó al exdefensor de Independiente.

Ayrton Costa, el mejor central de la Argentina para Riquelme. (Getty)

“Tuvimos que aguantar muchas críticas cuando trajimos a Ayrton Costa: ‘¿De dónde salió?, No lo pidió nadie, lo eligió Riquelme’. Hoy yo no tengo dudas de que es el mejor central del país“, afirmó Roman ante la atenta mirada de Azzaro. “Creo que muchos coinciden conmigo, tenemos la suerte de tenerlo en nuestro club. Pero tuvimos que aguantar muchas barbaridades.”

Ayrton Costa llegó a Boca pasando un tanto desapercibido, pero se erigió como el pilar más confiable y regular de la defensa Xeneize. Costa hizo la diferencia en el Mundial de Clubes, donde jugó lesionado ante el Bayern Múnich y brilló contra Benfica, demostrando un carácter y una solvencia que le permitieron ganarse al hincha.

Boca debuta en el Torneo Apertura

Este domingo, desde las 18:30 horas, Boca Juniors pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura, en lo que será su primer partido oficial del 2026. Será frente a Deportivo Riestra y en La Bombonera, con arbitraje de Sebastián Zunino.

