La posible formación de Boca ante Deportivo Riestra en el debut por el Torneo Apertura 2026

Después de la pretemporada, llegó el momento de la acción y este domingo Boca recibe a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 18:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. Por eso, para comenzar el año oficialmente, Claudio Úbeda ya empezó a definir cuál será el equipo titular.

Después de lo que dejaron los encuentros de preparación, hay varios ítems a tener en cuenta. Tras el empate 0-0 ante Millonarios y el triunfo por 2-1 contra Olimpia en los amistosos, el entrenador sacó varias conclusiones para planificar el armado táctico. Además, la lesión de Miguel Merentiel cambió los planes, porque se suma a las bajas confirmadas de Edinson Cavani y Milton Giménez.

Lo cierto es que estas últimas prácticas sirvieron para ultimar detalles de lo que será el equipo titular. Una de las grandes novedades fue que Úbeda se la jugó por Lucas Janson como centrodelantero, debido a las ausencias de los 3 atacantes del plantel. De esta manera, se puede anticipar que el ex Vélez partirá desde el arranque en el cotejo frente al Malevo en La Bombonera.

Lucas Janson, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

Por otro lado, todo indica que Tomás Belmonte se ganó el puesto luego de su buena actuación frente a Olimpia, en el que convirtió un gol. Su constante ida y vuelta, sumada a la habitual presencia en el área rival, serían las claves para poder ganarle la pulseada a Milton Delgado y ser el tercer integrante de la mitad de la cancha que ya sale prácticamente de memoria con los dos ex PSG.

Además, ante la ausencia de Carlos Palacios por una lesión que arrastra desde hace semanas, se estima que sea Alan Velasco el dueño de la última posición que quedaba vacante o al menos sin dueño absoluto, según la consideración del DT. Así, el ex MLS e Independiente se impuso por sobre Brian Aguirre, más que nada después de su desempeño en el último amistoso de pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Con todo este panorama sobre la mesa, Úbeda tomó decisiones para definir el equipo titular en el debut de Boca ante Deportivo Riestra, que formará con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.

ver también El guiño a Boca desde Fluminense tras la oferta por Kevin Serna: “Le deseo lo mejor”

DATOS CLAVE

Lucas Janson será el centrodelantero de Boca , tras las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

será el centrodelantero de , tras las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez. Tras su gol ante Olimpia, Tomás Belmonte le ganaría la pulseada a Milton Delgado y sería el tercer integrante del mediocampo.

le ganaría la pulseada a Milton Delgado y sería el tercer integrante del mediocampo. Alan Velasco se impuso por sobre Brian Aguirre y será el tercer atacante en el equipo de Claudio Úbeda.

Publicidad