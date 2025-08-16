El traspaso de 3.5 millones que concretó River y que le daría una buena noticia en la Copa Libertadores

Después de la participación en el Mundial de Clubes, River llevó a cabo una pretemporada en la previa del comienzo del segundo semestre. Fue allí cuando Marcelo Gallardo determinó qué jugadores no iban a ser tenidos en cuenta por él de cara al futuro y debían buscar una salida lo más pronto posible. En ese sentido, Santiago Simón dejó la institución y emigró a México.

Lo cierto es que gran parte de los futbolistas que fueron separados del plantel ya encontraron un destino para continuar sus carreras, tras haber pasado por la institución de Núñez. En ese mismo sentido, el mediocampista que supo ser importante bajo las órdenes de Martín Demichelis ya conoce cuál será su próximo club tras haber alcanzado un acuerdo entre todas las partes.

Es que este sábado Simón se convirtió en nuevo jugador de Toluca. Por un desembolso de 3,5 millones de dólares por el 50% del pase, el volante mixto ya pertenece al conjunto mexicano debido a que estampó su firma y fue presentado de manera oficial a través de las redes sociales. De esta manera, dejó de pertenecer al Millonario y eso significa que se abre una nueva puerta…

A raíz de este traspaso, River tiene la posibilidad de incorporar un nuevo futbolista ya que esta venta al exterior lo habilita a salir al mercado. Si bien por el momento Gallardo no realizó ninguno pedido específico, hay un factor que podría ser determinante para que el entrenador decida ir en busca de un verdadero salto de calidad para el tramo final de la temporada.

En el caso hipotético de que este jueves le gane a Libertad de Paraguay por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y selle la clasificación a la próxima ronda, el Millonario no descarta utilizar esta oportunidad en la última recta de la ventana de transferencias. Además, un dato importante es que no es la primera vez que está ante este idéntico escenario.

Vale recordar que a mediados de 2022, River tenía todo acordado con Luis Suárez si pasaba a los cuartos de final de la Libertadores. Sin embargo, como fue eliminado por Vélez en la fase anterior, la llegada del delantero uruguayo nunca se concretó. Eso mismo podría suceder en los próximos días, debido a que en Núñez cuentan con la chance de hacer un movimiento extra.

Luis Suárez junto a Nicolás De La Cruz en la concentración de River en 2023.

De hecho, el propio atacante charrúa confesó haber tenido todo pactado con la dirigencia y el director técnico. “Estuve muy cerca, hablamos con el Muñeco en ese momento, con Enzo Francescoli también“, confesó en un principio el actual Inter Miami. E inmediatamente después, el Pistolero añadió: “Pero justo quedaron eliminados con Vélez y no daba para hacerlo”.

