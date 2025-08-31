Se fue de River siendo duramente criticado e impactó a los hinchas de su nuevo equipo en su debut: “Puede cubrir todas las posiciones”

En el último mercado de pases, River realizó diversas modificaciones dentro del plantel, ya que Marcelo Gallardo relegó a varios jugadores porque no los tenía en cuenta. Así fue que Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro, entre otros, armaron las valijas y cambiaron de equipo.

Si bien hubo otros jugadores que se quedaron porque no recibieron ofertas que los sedujeran para cambiar de aire, en este fin de semana se produjo el debut de Santiago Simón en Toluca, donde fue titular frente a Atlético San Luis por la fecha 7 de la Liga MX.

En el último tiempo, los hinchas de River cuestionaron muchísimo las actuaciones de Simón, y pedían a gritos por su salida. Pero ahora que llegó al país azteca, tuvo un gran rendimiento y a través de las redes sociales, los fanáticos del elenco que dirige Antonio Mohamed lo llenaron de elogios.

“¿Que falta un lateral? ¿Que falta alguien que supla a Vega como extremo? Hoy tenemos todo eso. Santiago Simón te puede jugar de mediocampista, de extremo y de lateral. Puede cubrir todas las posiciones en el campo. Es un todocampista“, fue el análisis del usuario @FanDiablo2 en Twitter, pero hubo otros simpatizantes que también se mostraron muy conformes con el nivel del lateral derecho de 23 años.

Los comentarios de los hinchas de Toluca por el debut de Santiago Simón

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también La picante advertencia que el Diablito Echeverri le hizo a Palmeiras antes de que se cruce con River en la Copa Libertadores: “No le tenemos miedo”