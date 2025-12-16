Los festejos del Turco Mohamed, entrenador del Deportivo Toluca, por la obtención del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX al vencer a los Tigres de la UANL en los penales, se vieron opacados por un fuerte cruce que mantuvo con un reconocido periodista de la televisión mexicana: David Faitelson.

Resulta que Faitelson se refirió en la previa de la Final de vuelta, al trasfondo que habría en una decisión del técnico argentino con Hugo González, uno de los arqueros del equipo que conduce. El periodista lo acusó de haber castigado al guardameta, quien atajó en todas las instancias de la Liguilla menos en la segunda final (en su lugar estuvo Luis Manuel García).

Y al Turco no le gustó nada que trascendiera esta versión, menos a pocos instantes de que iniciará el duelo decisivo. Por lo que, una vez consumada la victoria para el Deportivo Toluca, aprovechó la presencia en el campo de juego del staff del mismo canal en donde se desató la polémica, para arrimarse y dejar un mensaje claro.

”Quiero aclarar una cosa con Faitelson. Estuvo muy desubicado. Es una mierda. En serio te digo. Habló de mi ética y de mi moral por el cambio que hice con el arquero. Lo dijo antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor. Entonces que baje y que me lo venga a decir a ver si tiene huevos. Que se vaya a la c… de su madre. Chau”, declaró Mohamed, con la efusividad que lo caracteriza.

Después de este episodio público, los periodistas presentes en la zona de vestuarios pudieron captar que se dio el encuentro que tanto quería el Turco. Faitelson se acercó y lo que se vio en los videos que circulan en las redes sociales es que apenas tuvieron una charla para, en cierto punto, aclarar el asunto.

La versión de David Faitelson a través de su cuenta de Twitter

Luego de lo vivido tanto en el campo de juego como en los vestuarios del Estadio Nemesio Diez, David Faitelson tuiteó al respecto y al parecer, no hicieron las paces en el cara a cara que tuvieron luego del partido: ”Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierda” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda… Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un ‘barra brava’”.

En síntesis

Turco Mohamed , DT de Toluca, ganó el Apertura 2025 de Liga MX ante Tigres .

, DT de ganó el de ante . Mohamed desafió a David Faitelson por criticar su ética con el arquero Hugo González .

desafió a por criticar su ética con el arquero . Faitelson llamó “barra brava” al DT tras denunciar amenazas de un cabezazo.

