Boca Juniors

Eligió Uruguay sobre Argentina, fue figura en inferiores y vuelve a Boca tras anotar 6 goles en la Primera Nacional

Ignacio Rodríguez finalizó su préstamo en Nueva Chicago, donde fue titular indiscutido, y regresa al Xeneize, donde su continuidad aún no está asegurada.

Por Bruno Carbajo

Nacho Rodríguez regresa a Boca desde Nueva Chicago.

Mientras en Boca se mueve en el mercado de pases pensando en los refuerzos y salidas, el Xeneize recupera a un “goleador de la casa” que viene de forjar sus primeras armas en la Primera Nacional. Se trata de Ignacio Rodríguez, el juvenil que supo brillar en la Reserva Xeneize y que, tras un año a préstamo en Nueva Chicago, por contrato deberá presentarse en la pretemporada el 2 de enero.

El delantero categoría 2004, conocido por haber elegido representar a la Selección de Uruguay a nivel juvenil pese a no cerrarle las puertas a Argentina, cerró una etapa de crecimiento en Mataderos. Rápidamente se ganó su lugar , siendo titular en 28 encuentros (20 de las últimas 23 fechas) y solo se ausentó en contadas ocasiones por acumulación de tarjetas amarillas.

En ese lapso, aportó su cuota goleadora con seis gritos, quedando apenas a un tanto del máximo artillero del equipo (Iván Maggi). Sin embargo, su regreso no se da por falta de minutos, sino por una decisión propia: aunque el cuerpo técnico y pretendían negociar una nueva cesión, fue el propio jugador quien comunicó que no seguiría en el club.

A través de un comunicado sentido, el atacante se despidió de la gente de Chicago: “Me brindaron la posibilidad de jugar y pude mostrar verdaderamente quién soy. Fue un año muy difícil pero en momentos pudimos demostrar que este club merece mucho más“, expresó Rodríguez, agradeciendo el cariño recibido desde el primer día.

El futuro de Rodríguez, una incógnita

Ahora, la pelota la tiene Boca y el jugador. Cabe recordar que Nacho se fue a préstamo en su momento por falta de lugar ante la presencia de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. A pesar de haber sido el goleador de la Reserva y de haber concentrado siete veces bajo el mando de Diego Martínez, nunca llegó a debutar oficialmente en Primera.

La joya de Boca que será refuerzo de un recién ascendido sin debutar en Primera

Boca se acerca a cerrar a Marino Hinestroza y mantiene charlas por tres refuerzos más a dos días de la pretemporada 2026

Ahora, el panorama vuelve a presentarse complejo para el delantero charrúa: los puestos de ataque siguen blindados y, para colmo, el Xeneize tendría en sus planes incorporar otro delantero. La situación ya se ve reflejada en el caso de Valentino Simoni: la figura ofensiva del equipo de Mariano Herrón en 2025 se irá cedido a Gimnasia de Mendoza para sumar sus primeros minutos como profesional.

Así, con contrato vigente en la Ribera hasta diciembre de 2028, el futuro de Rodríguez es una incógnita. Deberá evaluarse si el nuevo cuerpo técnico lo tendrá en cuenta para pelear un puesto o si, tras demostrar su valía en el ascenso, buscará una nueva salida.

Datos clave

  • Ignacio Rodríguez debe presentarse en la pretemporada de Boca el 2 de enero.
  • Marcó 6 goles en 28 partidos como titular durante su paso por Nueva Chicago.
  • Tiene contrato hasta diciembre de 2028 sin haber sumado minutos en la Primera.
Bruno Carbajo

