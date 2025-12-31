Es tendencia:
La joya de Boca que será refuerzo de un recién ascendido sin debutar en Primera

Valentino Simoni, goleador del equipo de Mariano Herrón y multicampeón en inferiores, se marcha a préstamo para sumar sus primeros minutos como profesional.

© @valentinosimoniValentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca, se irá a préstamo a otro club de Primera.

Ser el goleador de la Reserva de Boca es una chapa que abre puertas. Este es el caso de Valentino Simoni, quien tras un 2025 consagratorio en las inferiores, armará las valijas para tener su bautismo de fuego en la máxima categoría, pero con otra camiseta: la de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El delantero de 21 años, pieza fundamental en el esquema de Mariano Herrón, se convertirá en refuerzo del Lobo, equipo que recientemente logró el ascenso a la Liga Profesional. La operación se cerró a préstamo por un año y con opción de compra, ganándole la pulseada a otros interesados como Banfield y Chacarita.

Simoni se va de Boca con el deber cumplido en la etapa formativa, pero con la espina de no haber sumado minutos oficiales en la Bombonera.A pesar de haber ido al banco de suplentes en dos ocasiones frente a Tigre (una en el Apertura y otra en el Clausura), nunca llegó a ingresar.

Sin embargo, sus números en la Reserva hablan por sí solos. En la última temporada disputó 36 partidos, anotó 13 goles y entregó una asistencia, siendo determinante para la obtención del Torneo Clausura (marcó un gol en la final ante Gimnasia LP) y el Trofeo de Campeones frente a Vélez. Además, en su currículum brilla la Copa Intercontinental Sub-20 conseguida en 2023.

De Cipolletti a Mendoza

La historia de Simoni en Boca comenzó a fines de 2016, cuando llegó desde su Cipolletti natal junto a Tiago, su hermano mellizo, que juega de lateral derecho. Su camino no fue sencillo: compartió categoría con figuras como Luca Langoni y el Colo Barco, pero su explosión se vio demorada por una rotura de ligamentos cruzados en 2022 que lo marginó de las canchas por un largo tiempo.

Recuperado y con contrato firmado hasta diciembre de 2028, el atacante ahora buscará demostrar su valía en el fútbol grande. El destino le tiene guardada una fecha especial: Gimnasia de Mendoza integra la Zona A y se enfrentará a Boca en la fecha 8, programada para el fin de semana del 1° de marzo.

Datos clave

  • Valentino Simoni jugará a préstamo en Gimnasia de Mendoza por un año.
  • Marcó 13 goles en 36 partidos con la Reserva de Boca en 2025.
  • Enfrentará a su club de origen en la fecha 8 el 1° de marzo.
Bruno Carbajo

