Fausto Vera le pidió disculpas al hincha de River por la derrota con Belgrano

El mediocampista millonario aprovechó la entrevista que dio en el post partido con Blooming para enviarle un mensaje a los hinchas.

Fausto Vera fue uno de los pocos que el hincha de River reconoció en lo que fue el veredicto que dio al ver la imagen de los jugadores en la pantalla del Monumental en la previa del partido que los dirigidos por Eduardo Coudet le ganaron 3 a 0 al Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Y como devolución al cariño que recibió, el mediocampista aprovechó la entrevista que le brindó a Conmebol para enviarle un mensaje a los seguidores del Millonario: “Primero que nada quiero agradecerle a toda la gente de River por venir hoy a la cancha a hacer el aguante al equipo después de un duro golpe para nosotros”.

Además, siempre en alusión a lo que fue la caída de River con Belgrano por la Final del Torneo Apertura 2026 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Fausto Vera agregó: ”Fue un golpe muy duro para nosotros. Quiero pedirle disculpas a la gente por no darle la alegría de conquistar el título. Nosotros más que nadie lo queríamos y lo deseábamos”.

Por otra parte, se mostró optimista para lo que vendrá después de la Copa del Mundo: ”Ahora a trabajar más que nunca. Estoy seguro que van a venir mejores cosas en el semestre que viene. Hay que arrancar la pretemporada con mucha fe y con mucho trabajo. No tengo dudas de que vamos a levantar esas copas tan ansiadas por el club”.

Fausto Vera en el festejo de su gol frente al Blooming. Getty Images.

Fausto Vera y sus sensaciones positivas por su buen rendimiento y su primer gol con la camiseta de River

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”Estoy muy contento. Lo venía buscando desde hace tiempo poder convertir mi primer gol con esta camiseta”, comentó Fausto Vera respecto a su aporte en el 3 a 0 del equipo de Eduardo Coudet sobre Blooming.

Además, hizo su lectura a raíz de cómo se repusieron tras el penal que falló Maxi Salas: ”Nos costó, creo que si la del penal hubiese entrado se hacía más llevadero. Podríamos haber creado más chances de gol, a veces se da así, pero pudimos resolverlo de la mejor manera y no terminar sufriendo en el final”.

Para cerrar, destacó el esfuerzo colectivo: ”Estoy contento también por lo grupal, hay que seguir trabajando mucho. Ahora a descansar y para lo que viene hay que saber que tenemos grandes objetivos por delante y que queremos darle una alegría a la gente”.

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En síntesis