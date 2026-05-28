Maxi Salas sobre el penal que falló vs. Blooming: ”Lo más importante es seguir intentando”

El delantero de River se refirió al penal que malogró ante Blooming en el Monumental. Además, admitió su sensación por la derrota ante Belgrano.

Maximilano Salas es uno de los jugadores que está bajo la lupa de los hinchas de River por lo que viene siendo su rendimiento en un año en el que el equipo dejó escapar la posibilidad de ser campeón del Torneo Apertura 2026 al caer en la Final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a Belgrano.

Encima, a los 11 minutos del partido con el Blooming en el Estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en lo que en definitiva se trató del reencuentro de los hinchas con los jugadores luego de tropezar ante el Pirata, el exdelantero de Racing erró un penal.

Al respecto de esta situación, el propio Maxi Salas habló después de igualmente convertir uno de los goles de lo que terminó siendo victoria de River 3 a 0 (resultado que le sirvió para asegurar el pasaje a los Octavos de Final del certamen continental): “Había pateado fuerte a un palo, pero lo más importante es seguir intentando. Cuando no sale, hay que intentar”.

Además, en relación con el momento irregular tanto suyo como del equipo, en la conversación que mantuvo con la transmisión oficial, apuntó: “A veces no salen las cosas, a veces sí. Pero cuando se trabaja con humildad, se puede conseguir todo”.

"SI NO TE SALEN LAS COSAS, HAY QUE SEGUIR INTENTANDO"



La palabra de Maxi Salas luego del triunfo de River 3-0 sobre Blooming, en el que erró un penal y convirtió el primer gol.



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Para cerrar, con sentido pesar, declaró en referencia a la derrota de River con Belgrano el último fin semana en Córdoba: “Perdimos una final que para nosotros era un montón. No se pudo. Ahora hay que trabajar para seguir intentando ganar cosas”.

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Los números de Maxi Salas en River

Maxi Salas llegó a River a mediados del 2025 procedente de Racing. En total, entre la Liga Profesional del Fútbol Argentino, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el atacante de 28 años acumula 37 partidos. Suma 7 goles y 2 asistencias.