Eduardo Coudet: ”Juanfer no me dijo que se iba a ir de River”

River terminó el semestre con un triunfo 3 a 0 sobre Blooming por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y de esa manera aseguró su lugar en los Octavos de Final. No obstante, el ambiente en el Monumental no fue el mejor, puesto que los hinchas todavía no asimilaron del todo la derrota con Belgrano en la Final del Torneo Apertura 2026.

Encima, en las horas previas al choque con el conjunto boliviano trascendió que Juanfer Quintero no jugaría más en el Millonario, algo que lógicamente agitó las aguas más de los que estaban. De hecho se especuló que por eso no estaría a disposición de Eduardo Coudet. Sin embargo, el propio entrenador desmintió esta versión en la conferencia de prensa que brindó tras la victoria.

“No lo entiendo, que Juanfer no iba a estar en este partido lo sabemos desde el jueves. Y el lunes estuvimos charlando. Para nada me dijo que se iba a ir. Vuelvo a decir, tengo una gran relación con él. Debe ser de los jugadores, el tipo con el que más hablé desde que he llegado”, remarcó el Chacho ante la consulta que le hicieron por el colombiano.

Además, expresó su indignación por el radiopasillo: ”Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes. Y al otro día yo me desayuné con que estábamos peleados y que había un maltrato, destrato… La verdad no sé cuál es el objetivo”.

Eduardo Coudet en el partido con Blooming. Getty Images.

Y aclaró: ”Si tuviera una discusión con un jugador ‘x’ no se podría ocultar porque diría: ‘mirá, tuvimos un intercambio de opinión’. Ahora, pasar de una charla de todo, con alguien con quien tengo muy buena relación, una hora y media hablando, al otro día amanecer con que había una ruptura de todo, no lo entendí. Esa es la verdad. Es un jugador que tengo en cuenta y ni mucho menos le dije que se tenía que ir”.

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Los números de Eduardo Coudet en sus primeros meses en River

Eduardo Coudet cerró el primer semestre de River con números que a simple vista le dan un saldo positivo. Desde marzo hasta el corte por la Copa del Mundo 2026, el Chacho dirigió 18 encuentros de los cuales 13 fueron triunfos, 3 fueron derrotas y 2 terminaron en empate. Logró aproximadamente el 72 por ciento de los puntos.

Pero claro, al desmenusar las derrotas, aparece el tropezón con Boca en el Superclásico que se jugó el 19 de abril en el Estadio Monumental y la Final del Torneo Apertura con Belgrano del pasado domingo en Córdoba.