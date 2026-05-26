Claudio Úbeda piensa 3 cambios en la formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica por Copa Libertadores

Boca se juega todo en La Bombonera. Por la fecha 6 y última del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores recibe a Universidad Católica de Chile con el objetivo de conseguir una victoria que le permita conseguir la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, volvió a realizar una práctica de fútbol formal, en la que paró el mismo equipo que probó en el entrenamiento anterior. El mismo cuenta con tres cambios respecto al que empató 1 a 1 contra Cruzeiro como local.

Con Leandro Brey en el arco, Marco Pellegrino se metió en el equipo titular en lugar del suspendido Ayrton Costa por acumulación de amarillas y será el acompañante de Lautaro Di Lollo, mientras que Malcom Braida y Lautaro Blanco serán los laterales.

En cuanto a la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, convocado para los amistosos con la Selección Argentina, se mantendrán como titulares. El cuarto lugar sería ocupado por Ander Herrera, quien se metería en lugar de Tomás Belmonte por decisión técnica del entrenador Claudio Úbeda.

Por último, en la delantera habrá un nuevo cambio. Sin el desgarrado Miguel Merentiel, quien hizo lo posible para llegar pero no estará, Exequiel Zeballos será quien lo reemplace y acompañará en la delantera a Milton Giménez, que está ocupando el puesto del lesionado Adam Bareiro.

Para este encuentro, Boca está obligado a ganar. En caso de empatar o perder en condición de local ante el elenco chileno, los dirigidos por Claudio Úbeda quedarán eliminados en fase de grupos y bajarán a disputar los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana.

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La posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

El Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores

Datos claves

Claudio Úbeda definió el equipo de Boca con tres cambios para enfrentar a Universidad Católica.

definió el equipo de con tres cambios para enfrentar a Universidad Católica. Marco Pellegrino reemplazará al suspendido Ayrton Costa, mientras Ander Herrera ingresará por Tomás Belmonte.

reemplazará al suspendido Ayrton Costa, mientras ingresará por Tomás Belmonte. El delantero Exequiel Zeballos sustituirá al lesionado Miguel Merentiel en la formación titular del Xeneize.