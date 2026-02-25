Es tendencia:
La reacción de Conmebol al doblete de Adam Bareiro en su debut como jugador de Boca

En las redes sociales, el ente regulador del fútbol sudamericano destacó al delantero paraguayo.

Por Marco D'arcangelo

Adam Bareiro en su primer partido con la camiseta de Boca.

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy, por lo que de esta manera avanzó a los 16avos de final, en donde espera por el vencedor del duelo entre Tristán Suárez y Sarmiento de Junín.

Una de las grandes figuras en este encuentro fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien en su debut con el Xeneize convirtió un doblete y fue aplaudido por los hinchas. Referido a su rendimiento, Conmebol le dedicó un tuit en su cuenta oficial de X (ex Twitter). 

“Recuerda mi nombre: Adam Bareiro. ¡Qué debut, crack!”, dice la publicación que el ente regulador le dedicó al delantero paraguayo, junto a una foto del futbolista en el media day previo a la Copa América 2024, en la que disputó los tres encuentros de su equipo y no convirtió goles. 

El posteo de Conmebol para Adam Bareiro.

Con este gran debut, el ex San Lorenzo y River logró romper una racha que tenía casi siete años de vigencia, ya que se convirtió en el primer futbolista en estrenarse con gol con la camiseta de Boca. El último caso fue el de Daniele De Rossi en la Copa Argentina 2019. 

Adam Bareiro habló tras su debut en Boca

Luego del 2 a 0, convertido de cabeza gracias a un gran centro de Marco Pellegrino, el ex San Lorenzo y River se despachó con un Topo Gigio, en lo que parecía una dedicatoria para Juan Román Riquelme. Tras el pitazo final, el atacante lo confirmó y explicó por qué fueron para el presidente.

Un jugador de Gimnasia de Chivilcoy le pidió a Boca ganar la Copa Libertadores tras enfrentarlo en Copa Argentina

“Fue una dedicatoria para él, porque es una persona que confió mucho en mi. Me venía elogiando bastante desde hace tiempo, sin la necesidad de hacerlo“, argumentó Adam, que luego dio el segundo motivo: “Para la transferencia hizo mucho. Hablamos bastante y se hizo mucho esfuerzo de su parte y de la mía para que hoy esté vistiendo la camiseta de Boca“.

Datos claves 

  • Adam Bareiro debutó con un doblete en la victoria de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • El paraguayo cortó una racha de siete años sin debutantes con gol en el club.
  • Boca avanzó a 16avos de final tras ganar 2 a 0 en el Estadio Martearena.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

