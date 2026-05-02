En una ráfaga, los goles de Velasco y Giménez en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026

En una tarde soleada en Santiago del Estero, Boca visitó a Central Córdoba por la última fecha del Torneo Apertura 2026, para definir la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. En lo que era un partido áspero, el Xeneize aprovechó una ráfaga y convirtió dos goles en dos minutos. Así las cosas sobre el final del primer tiempo, Alan Velasco y Milton Giménez pusieron en ventaja a su equipo.

En un buen contraataque, Exequiel Zeballos tiró el centro pasado desde la izquierda y fue rechazado por la defensa, pero rebote lo capturó Williams Alarcón que abrió rápidamente con el ex Independiente. Sin titubear, Velasco remató cruzado por bajo y la pelota se desvió en el camino para terminar metiéndose en el arco y sellar el 1-0 en el marcador, aunque solo momentáneamente.

DESVÍO Y GOL DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE CENTRAL CÓRDOBA 🔵🟡#LPFxTNTSports



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De esta manera, el volante creativo ponía a Boca en ventaja frente a un Central Córdoba decidido a intentar jugar de igual a igual por todo el campo de juego. Sin embargo, solamente 120 segundos más tarde, el conjunto de la ribera llevó a cabo otro ataque que nació en la banda izquierda con la participación de un siempre desequilibrante Changuito que generó mucho peligro.

Lo cierto es que Malcom Braida rompió líneas, Zeballos controló, gambeteó y metió un pase de 3 dedos dentro del área, para que su compañero solo tenga que empujar el balón contra la red. Como no podía ser de otra manera, Milton Giménez se vistió de goleador y metió el 2-0 para que el Xeneize estire la ventaja en el resultado parcial, justo antes del final del primer tiempo.

EN UNA RÁFAGA, MILTON GIMÉNEZ PUSO EL SEGUNDO DE BOCA EN SANTIAGO DEL ESTERO ⚽🔥#LPFxTNTSports



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Tal fue la ráfaga sobre el cierre de la primera parte que, luego de ambas anotaciones, Boca muy estuvo cerca de convertir el tercer gol. Tras un envío aéreo pero esta vez desde la derecha, Giménez ganó de arriba y metió un gran cabezazo, aunque Alan Aguerre voló para sellar una magnífica atajada y enviar la pelota al tiro de esquina y apagar un poco el incendio en su arco.