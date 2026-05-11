Crece la tensión en Real Madrid: Federico Valverde podría irse tras el conflicto con Tchouaméni

Aparecieron nuevos detalles del escándalo entre los dos jugadores del Merengue y en España aseguran que parte del vestuario ya pide la salida del uruguayo.

La crisis deportiva e institucional que atraviesa el Real Madrid parece no tener fin. Tras la derrota ante Barcelona en el Clásico, que terminó consagrando campeón de La Liga al conjunto culé, la relación entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sumó un nuevo episodio que vuelve a sacudir al club blanco. En España, incluso, ya hablan de un posible quiebre definitivo que podría derivar en la salida del uruguayo durante el próximo mercado de pases.

Días atrás, el conflicto entre ambos futbolistas ya había generado un fuerte impacto puertas adentro luego de que Valverde terminara hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico. Además, tanto el mediocampista uruguayo como el francés recibieron una multa de 500 mil euros. Sin embargo, lejos de enfriarse, la tensión parece haber escalado todavía más en las últimas horas.

El nuevo episodio entre Valverde y Tchouaméni

Según reveló el periodista Mario Cortegana, durante una práctica previa al escándalo ambos coincidieron en el mismo equipo durante un ensayo de fútbol. Allí se produjo una frase que rápidamente comenzó a circular dentro de Valdebebas. “Tenés suerte de que nos tocó juntos”, le habría dicho Valverde a Tchouaméni en tono amenazante y delante de varios compañeros.

De acuerdo con la misma información, dentro del Real Madrid entienden que el uruguayo viene teniendo “actitudes indignas para un capitán” desde hace tiempo y consideran que el conflicto podría haber explotado mucho antes. Tal es así que el desgaste alrededor de su figura creció de manera considerable en las últimas semanas y ya empieza a generar divisiones dentro del vestuario.

Tchouameni y Valverde, los protagonistas de un escándalo sin precedentes en el Madrid (Getty).

En esa línea, el periodista Ramón Álvarez de Mon aseguró que un grupo de jugadores del plantel pretende que Valverde abandone el club en el próximo mercado de pases. Una versión que alimentó aún más las especulaciones sobre el futuro del mediocampista.

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Ante este panorama, medios españoles como OK Diario señalaron que la dirigencia del Real Madrid ya no considera intransferible al uruguayo y que estudiaría una venta si aparece una oferta importante. “La posibilidad de que salga vendido este verano está encima de la mesa”, remarcaron, aunque también aclararon que el club no tiene intención de desprenderse de él a cualquier precio.

El futuro de Valverde, bajo análisis

Pajarito tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2029 y continúa siendo una pieza importante desde lo futbolístico. Sin embargo, el desgaste que provocó la situación cambiaron el escenario alrededor de su continuidad. De hecho, la decisión final sobre su futuro también dependerá del próximo entrenador del club, puuesto para el que José Mourinho aparece como el principal candidato.

Mientras tanto, Valverde sigue recuperándose del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el altercado con Tchouaméni y permanecerá fuera de las canchas entre 10 y 14 días, según informó oficialmente el Real Madrid.

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