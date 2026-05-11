El defensor y el mediocampista transitan contextos diferentes: el primero llegaría y el segundo podría perderse el cotejo del miércoles.

River todavía se encuentra movilizado por una clasificación realmente trabajada y agónica contra San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, no tendrá a disposición mucho tiempo para seguir profundizando los análisis debido a que, este miércoles, deberá recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental de Núñez.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, el Millonario, que dejó muchas dudas tras el empate 2-2 contra el Ciclón que luego desencadenó en la clasificación por penales, tendrá que lidiar con el Lobo, que llega en franco crecimiento y que viene de eliminar a Vélez a domicilio.

En ese contexto, hay dos jugadores sumamente importantes para Eduardo Coudet y habituales titulares que terminaron el partido contra San Lorenzo con diversas molestias. Ellos son Marcos Acuña, una de las figuras que tuvo River este domingo, y Aníbal Moreno. Por ende, hay una enorme expectativa para saber qué sucederá con ellos.

En el caso del experimentado lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, hay que destacar que terminó el duelo frente al Ciclón con una sobrecarga en uno de sus gemelos. Sin embargo, de no mediar imprevistos, el ex jugador de Ferro Carril Oeste y Racing, entre otros equipos, será de la partida.

Aníbal Moreno, el que más preocupa. (Foto: Getty)

Paralelamente, la situación del volante central surgido de las divisiones de Newell’s Old Boys de Rosario es un tanto más compleja. Es que Moreno sintió un fuerte calambre en la recta final del partido en el Monumental. No se someterá a estudios, pero será evaluado en las próximas horas para ver si puede estar a disposición.

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En el caso de que el oriundo de la provincia de Catamarca no pueda ser de la partida el próximo miércoles contra Gimnasia, habrá que ver si Fausto Vera es colocado como volante central y se produce el ingreso de otro mediocampista como Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Kendry Páez, o si se decreta la aparición del juvenil Lucas Silva.

¿La posible formación de River para recibir a Gimnasia si llegan ambos en condiciones para estar desde el arranque? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

¿Cuándo se juega River vs. Gimnasia?

El partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de mayo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Núñez.

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DATOS CLAVE

River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 13 de mayo.

Marcos Acuña terminó el partido ante San Lorenzo con una sobrecarga en los gemelos.

El volante Aníbal Moreno sufrió un fuerte calambre y será evaluado para el miércoles.