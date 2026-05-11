Se quedan sin Mundial: 7 borrados por Scaloni en la lista de la Selección Argentina

Tomás Palacios, Soler, Rivero, Barrenechea, Castellanos, Troilo y Lomónaco se quedaron afuera de los 55 preseleccionados a pesar de haber estado en la Selección en el último año y medio.

Lionel Scaloni entregó la lista de 55 futbolistas reservados por la Selección Argentina para el Mundial 2026. Y a pesar de tratarse de una extensa cantidad de nombres, hay 7 jugadores que fueron convocados en el último año y medio y se quedaron afuera de esta reserva ante la FIFA:

Tomás Palacios (Estudiantes)

Julio Soler (Bournemouth)

Lautaro Rivero (River)

Valentín Castellanos (West Ham)

Enzo Barrenechea (Benfica)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Mariano Troilo (Belgrano)

A estos siete futbolistas se pueden acoplar dos casos más, aunque ahí la explicación es puramente física. Joaquín Panichelli y Valentín Carboni también fueron parte de la Selección, pero ambos sufrieron roturas ligamentarias que los dejan afuera de ser parte de la Copa del Mundo a pesar de que ambos contaban con muchas chances.

Tomás Palacios

Marcador central de 1,96 de altura, su pase pertenece a Inter de Italia. (Foto: Getty)

Palacios fue una de las sorpresas en la última convocatoria, en marzo pasado cuando la Selección no disputó la Finalíssima y terminó jugando amistosos contra Mauritania y Zambia. El zaguero de 23 años, cuyo pase pertenece al Inter de Italia, ni siquiera integró el banco de suplentes en esos partidos.

Julio Soler

Adidas lo había convocado para promocionar la camiseta de la Selección para el Mundial. (Foto: Instagram)

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El lateral izquierdo del Bournemouth (21 años) integró la Sub 20 de Mascherano y ya en 2024 tuvo una citación para la Mayor ante la baja de Marcos Acuña y fue al banco contra Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias. Volvió a ser convocado en septiembre pasado, para la doble fecha frente a Venezuela y Ecuador, donde tampoco tuvo minutos. Quedó relegado en la pelea con Tagliafico, Acuña, Facundo Medina y Gabriel Rojas.

Lautaro Rivero

En octubre, disputó 45 minutos en el amistoso ante Puerto Rico. (Foto: Getty)

El zaguero de River (22 años) tuvo su citación en octubre pasado, cuando estaba en su mejor momento en el equipo de Gallardo. Fue a la gira por Estados Unidos donde jugó 45 minutos en el 6-0 ante Puerto Rico y estuvo en el banco en el 0-0 ante Venezuela. Perdió terreno contra muchos centrales de más experiencia.

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Valentín Castellanos

A pesar de varias convocatorias, sumó pocos minutos en cancha. (Foto: Getty)

Taty Castellanos (27 años) fue convocado para las jornadas de Eliminatorias de septiembre y noviembre de 2024, y sumó apenas 5 minutos ante Chile (1) y Paraguay (4). A pesar de tener una larga trayectoria en el fútbol europeo, le costó volver a ganarse un lugar en las listas de Scaloni y tambié se quedó afuera de la preselección para el Mundial.

Enzo Barrenechea

El volante central actualmente juega en el Benfica con Otamendi y Prestianni. (Foto: Getty)

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En noviembre de 2024 y en mayo de 2025 integró las convocatorias para partidos de las Eliminatorias, cuando era jugador del Valencia. Luego pasó a Benfica y no volvió a ser citado por Scaloni para la Selección Argentina. A los 24 años, el volante central deberá esperar hasta el 2030 para cumplir su sueño de disputar un Mundial.

Kevin Lomónaco

A los 24 años, perdió terreno contra marcadores centrales de mayor experiencia europea. (Foto:: Instagram)

Con pasos por las Selecciones Sub 17 y Sub 23, en mayo pasado llegó a la Mayor para la doble fecha de Eliminatorias ante Chile (estuvo en el banco de suplentes) y Colombia. Estaba en un gran momento en Independiente, pero luego no volvió a tener más citaciones.

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Mariano Troilo

A los 22 años, juega en el Parma luego de ser transferido por Belgrano. (Foto: Getty)

Troilo fue la gran sorpresa de la convocatoria de mayo de 2025, cuando jugaba en Belgrano de Córdoba. Se sumó junto a Lomónaco y Mastantuono (en River por entonces) para los partidos ante Chile y Colombia de Eliminatorias gracias a que Otamendi estaba suspendido. A pesar de dar el salto al Parma de Italia, no volvió a ser citado por Scaloni.

La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

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Defensores

Agustín Giay – Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate Marcos Senesi – Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica Germán Pezzella – River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate Milton Delgado – Boca Juniors Alan Varela – FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio