Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca eligieron entre arriesgar o no a Leandro Paredes

El capitán del Xeneize se sigue recuperando de su desgarro, pero el equipo lo extrañó en La Bombonera ante Vasco da Gama.

Boca Juniors está obligado a ganarle a Vasco da Gama en condición de visitante para aspirar a jugar la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize cayó por 1-0 este martes en La Bombonera por la ida de las semifinales y ahora tendrá que buscar la remontada lejos de casa. ¿Con o sin Leandro Paredes?

El capitán de Boca sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho contra Instituto por el Torneo Clausura y los tiempos de recuperación normales apuntan a que regresaría a fines de octubre. Sin embargo, dada la necesidad del Club de la Ribera, se baraja la posibilidad de arriesgarlo el próximo martes en busca de obtener el boleto a la gran final de la Sudamericana.

Leandro Paredes podría arriesgar su físico para estar en la revancha contra Vasco da Gama (Getty Images)

Ahora bien, si Paredes apura su regreso corre riesgo de agravar su lesión y, si se da este último escenario, se perdería el Superclásico contra River Plate (1 de noviembre). En este contexto, en Bolavip llevamos a cabo una encuesta para preguntarle a los hinchas de Boca si arriesgarían o no al mediocampista.

El “sí” se impuso rotundamente. Los fanáticos del Xeneize dejaron en claro con más de 4.000 votos que prefieren contar con Paredes en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque esto pueda dejarlo afuera del choque con River.

Los hinchas de Boca prefieren arriesgar a Leandro Paredes en la vuelta con Vasco da Gama

De cara al partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, los fanáticos del Xeneize eligieron arriesgar a Leandro Paredes para buscar una hipotética clasificación a la final del certamen, incluso si esto lo deja afuera del Superclásico contra River.

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Sí, aunque pueda perderse el Superclásico : 4,3 mil votos

: 4,3 mil votos No, que el DT lo guarde: 996 votos

El resultado de la encuesta Bolavip

Leandro Paredes ya jugó lesionado este año

Paredes decidió jugar con una sobrecarga el 28 de mayo de 2026 frente a la Universidad Católica por Copa Libertadores y este esfuerzo terminó agravando su molestia física, lo que provocó un desgarro que lo dejó fuera del debut con la Selección Argentina en el Mundial.

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En síntesis