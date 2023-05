Cuando Darío Benedetto decidió regresar a Boca a principios de 2022, absolutamente nadie imaginaba que la relación con los hinchas podía empeorar. El Pipa fue recibido con una gran ovación en La Bombonera, pero diferentes hechos fueron deteriorando esa relación. Hoy, el vínculo del Pipa con los simpatizantes es otro.

El mejor ejemplo está en las redes sociales, donde el Xeneize aprovechó para dejarle su saludo de cumpleaños al 9 a través de Twitter. A diferencia de otras épocas, hoy hay varios usuarios que siguen enojados con el goleador y lo demostraron en los comentarios.

Alternados con los que le dicen “gracias por tanto”, aparecieron otros más duros: “Cangrejo”, “cuidado que ahora va a pedir los premios”, “sigo enojado, ojalá lo remedies”, “que sea el último que pases en el club”. Queda claro que deberá volver a ganarse a la gente a base de goles y buenos partidos.

+ Corinthians, el punto de quiebre de Benedetto con los hinchas

No todo puede resumirse en un partido, pero está claro que esa noche fatal para Boca, y especialmente para el Pipa, fue un antes y un después. A ese errático partido (jugadas claras y dos penales fallados) se le sumaron las declaraciones posteriores, donde el delantero confesó que hubo un cortocircuito con el Consejo de Fútbol en la noche previa.

“Amagamos con no concentrar. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión”, reconoció el 9. Nada fue lo mismo desde ese entonces.