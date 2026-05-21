Marcelo Bielsa confirmó que dejará de ser el entrenador de Uruguay luego del Mundial 2026

En un evento organizado por la AUF, el Loco anunció su salida del cargo. "Voy a agradecer toda la vida a Uruguay", manifestó.

En vísperas de lo que será la Copa del Mundo 2026 y de la que ya se ultiman detalles, Marcelo Bielsa anunció que dejará de ser el entrenador de la Selección de Uruguay en un evento organizado por la AUF en el Antel Arena. De esta manera, el Loco estará a cargo del plantel en la cita máxima y luego dará un paso al costado.

El argentino asumió el 15 de mayo de 2023 y dirigió las Eliminatorias Sudamericanas, en las que selló la clasificación al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, al término del certamen más importante del planeta, ya no será más el director técnico de la Celeste, por lo que en julio será su último partido a cargo del país sudamericano.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Lo cierto es que él mismo lo comunicó con una contundente frase cuando tomó el micrófono en el evento de la AUF. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo“, sentenció Bielsa sin dar lugar a la incertidumbre de lo que pasará más allá del mes de julio, donde la Selección de Uruguay terminará de disputar la competición que enfrenta a los mejores países de cada continente.

Inmediatamente después, continuó con su relato y fue ahí cuando se encargó de dedicarle unas palabras al combinado nacional que todavía conduce. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial“, manifestó el Loco en un claro intento de rendirse ante la posibilidad de comandar a una nación entera.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

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El oriundo de Rosario lleva 33 partidos dirigidos en la Selección de Uruguay entre Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América 2024 y los amistosos internacionales. En ese lapso de tiempo, el entrenador consiguió 16 triunfos, 10 empates y 7 derrotas. Además, convocó 53 futbolistas y alcanzó un promedio de puntos de 1,76 por encuentro llevado a cabo.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

El fixture de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026