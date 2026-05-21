Dibu Martínez cruzó a sus críticos tras ganar la Europa League con Aston Villa: “¡Estaban equivocados!”

El arquero de la Selección Argentina fue protagonista en los festejos de su equipo en Birmingham y levantó al público al tomar el micrófono.

En una final sin equivalencias en Estambul, Aston Villa venció por 3-0 a Friburgo y se coronó campeón de la UEFA Europa League 2025-26. Dibu Martínez fue un pilar en el combinado inglés, que también contó con buenas apariciones, incluyendo un gol en la definición, de Emiliano Buendía.

Con esta consagración, el arquero marplatense sumó su primera estrella en el combinado de la Premier League, que ya había clasificado a la próxima Champions League por lo hecho a nivel local. Además, se cortó una racha del club de 25 años sin sumar títulos.

Toda esta situación derivó en un multitudinario festejo por las calles de Birmingham. Subidos a un micro descapotable, los futbolistas de Aston Villa compartieron el logro con sus hinchas e incluso tomaron el micrófono para interactuar con ellos.

"DIJERON QUE SOLO GANABA TÍTULOS CON ARGENTINA



🇦🇷 El IMPERDIBLE discurso del Dibu Martínez en los festejos del Aston Villa campeón de la #UELxESPN en Birmingham pic.twitter.com/reYvWRWf4G — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

En ese momento, Dibu Martínez se refirió a las críticas que recibió en los últimos meses, con comparaciones de sus logros con la Selección Argentina y los rumores sobre una salida hacia un equipo más competitivo. El campeón del mundo enterró todo aquello.

“Chicos, solo una cosa… La gente decía que solo ganaba títulos en la Selección Argentina. ¿Adivinen qué? ¡Estaban equivocados!”, comenzó el héroe de Qatar 2022. Pero lanzó otro dardo antes de soltar el micrófono: “Los quiero. Una cosa más. La gente decía que me iría a Manchester United. ¿Adivinen qué? ¡Estaban equivocados!”.

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Cómo llega Dibu Martínez al Mundial 2026

En el calentamiento de la final de la Europa League, el arquero sufrió una lesión en uno de sus dedos. Sin embargo, aunque encendió las alarmas en la Selección Argentina, pudo ser titular y ayudar a Aston Villa a coronarse en la definición ante Friburgo.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor… Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, confesó luego el ganador de cuatro títulos con la Albiceleste. A pesar del susto, y de no mediar inconvenientes, Dibu estará disponible para el debut mundialista del elenco de Lionel Scaloni.

Datos clave

Aston Villa ganó la Europa League tras vencer por 3-0 a Friburgo en Estambul.

ganó la Europa League tras vencer por 3-0 a Friburgo en Estambul. Dibu Martínez descartó su salida al Manchester United durante los festejos en Birmingham.

descartó su salida al Manchester United durante los festejos en Birmingham. Rotura de dedo sufrió Dibu Martínez durante el calentamiento, pero logró jugar la final.