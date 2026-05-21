Racing 1-1 Caracas EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

La Academia recibe a los venezolanos en Avellaneda, en un duelo clave en el que necesita ganar porque podría quedar eliminado.

Este jueves, Racing recibe a Caracas por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 en el Cilindro de Avellaneda. El partido cuenta con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR se encuentra el ecuatoriano Franklin Congo. El encuentro es transmitido por ESPN, Disney+ y el minuto a minuto en BOLAVIP.

El gol de Martirena para el 1-1

¡¡QUÉ PARTIDO SE NOS VIENE EN EL CILINDRO!! Martirena llegó por el segundo palo, el arquero no llegó a atajar la pelota y Racing empata 1-1 vs. Caracas a los 5' de juego.



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El gol en contra de Rojas a los 42 segundos

¡¡CARACAS SALIÓ CON TODO AL CILINDRO DE AVELLANEDA!! Gabriel Rojas se llevó la pelota por delante y se convirtió en contra el 1-0 del conjunto venezolano vs. Racing al minuto de juego.



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Las formaciones de Racing y Caracas

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La tabla de posiciones del grupo E