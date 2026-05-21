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Copa Sudamericana

Racing 1-1 Caracas EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

La Academia recibe a los venezolanos en Avellaneda, en un duelo clave en el que necesita ganar porque podría quedar eliminado.

Adrián Maravilla Martínez y Jesús Yendis, protagonistas de Racing y Caracas.
© GettyAdrián Maravilla Martínez y Jesús Yendis, protagonistas de Racing y Caracas.

Este jueves, Racing recibe a Caracas por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 en el Cilindro de Avellaneda. El partido cuenta con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR se encuentra el ecuatoriano Franklin Congo. El encuentro es transmitido por ESPN, Disney+ y el minuto a minuto en BOLAVIP.

El gol de Martirena para el 1-1

El gol en contra de Rojas a los 42 segundos

Las formaciones de Racing y Caracas

La tabla de posiciones del grupo E

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Nahuel de Hoz
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