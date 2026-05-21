River todavía no clasificó y Racing quedó eliminado: así está la tabla de la Copa Sudamericana

Luego de un jueves cargado de fútbol, se completó la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Todas las estadísticas.

Este jueves, después de dos días realmente movidos, continuó la actividad relacionada con la quinta fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. Cotejos realmente importantes teniendo en cuenta la proximidad de la resolución de todas y cada una de las zonas del certamen continental.

En medio de ese panorama, todo comenzó con la tranquila y contundente victoria por 2-0 de Atlético Mineiro sobre Cienciano con goles de Renan Lodi y Bernard. Paralelamente, Academia Puerto Cabello y Juventud de las Piedras empataron 1-1: Ramiro Peralta adelantó a la visita, mientras que Robinson Flores lo emparejó.

Un rato más tarde, sin la presencia de público y con la obligación de hacerse con los tres puntos, Racing Club se encontró frente a frente con Caracas. Y, más allá de los constantes intentos por mantenerse con chances, la Academia terminó empatando 2-2 al cabo de un partidazo. De este modo, los de Gustavo Costas quedaron eliminados.

Racing quedó eliminado ante Caracas. (Foto: Getty)

Gastón Matirena y Adrián Martínez, de tiro penal, se encargaron de las anotaciones del equipo comandado estratégicamente por Gustavo Costas. Por su parte, Caracas logró festejar por intermedio de Gabriel Rojas en contra de su propia valla e Irving Gudiño. Un resultado realmente devastador para la Academia en su propia casa.

Luego llegó el turno de Blooming recibiendo a Carabobo en Santa Cruz de la Sierra, con River Plate poniendo un ojo en este encuentro. Pero los venezolanos sacaron pecho ante un rival cada vez más débil y se impusieron por 2-0 para seguir con chances. Eric Ramírez y Sebastián Mendoza marcaron los goles visitantes.

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De esta manera, el Millonario de Eduardo Coudet, que este miércoles empató 1-1 como local de Red Bull Bragantino, deberá seguir esperando para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo está al alcance de la mano, ya que una victoria o un empate en la última fecha contra Blooming le asegura el primer puesto.

La tabla de la Copa Sudamericana