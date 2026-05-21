El mediocampista quedó libre tras su paso por Fatih Karagumruk de Turquía y a sus 33 años aún no tiene equipo.

Matías Kranevitter fue uno de los tantos futbolistas de renombre que dejó River a mediados de 2025, luego de un irregular comienzo de año. Sin embargo, apenas una temporada más tarde quedó en libertad de acción tras su breve paso por el poco conocido Fatih Karagümrük. En ese sentido, decidió retornar a Argentina en busca de conseguir un nuevo club para su futuro.

Después de disputar el Mundial de Clubes, se tuvo que ir porque Marcelo Gallardo no lo iba a tener en cuenta y es por ese motivo que decidió emigrar al elenco de Turquía. Pero su estadía allí solamente duró 9 meses, ya que había firmado un contrato de poca duración que termina el próximo 30 de junio, pero como el campeonato ya terminó, optó por regresar a su país.

Matías Kranevitter, futbolista argentino en su estadía en Fatih Karagümrük. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras terminar la temporada en Fatih Karagümrük, Kranevitter volvió a Argentina para definir su futuro. Luego de lo que fue la estancia en el país bicontinental, decidió no renovar su contrato ya que los resultados no fueron lo esperado. Así las cosas y a sus 33 años, el mediocampista escucha ofertas para tener un nuevo desafío en su cambiante carrera.

Un dato importante a tener en cuenta es que su equipo descendió al salir último en la tabla de posiciones de la Superliga de Turquía. Aunque es una realidad que se trata de un conjunto con poca tradición en Primera División, solo ganó 8 de 34 partidos disputados por el campeonato doméstico. Luego, empató 6 y perdió 20 encuentros, sumando un total de apenas 30 puntos en el certamen.

Matías Kranevitter, futbolista argentino en su estadía en Fatih Karagümrük. (@Mkranevitter5)

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El oriundo de Yerba Buena las primeras semanas no era convocado pero al final se convirtió en titular y una pieza clave del equipo. Sin ir más lejos, el tucumano disputó 26 partidos con la camiseta de FAtih Karagumruk. En ese lapso, convirtió un gol (el segundo de su carrera), recibió 5 tarjetas amarillas y una expulsión, en un total de 1.923 minutos de juego entre el torneo y la Copa de Turquía.

Los números de Matías Kranevitter en River

El surgido de las divisiones inferiores, que luego fue vendido a Europa y regresó años más tarde, disputó un 148 encuentros en River. Aunque en ese tiempo no marcó goles, sí repartió dos asistencias. Además, conquistó 8 títulos, entre los que destacan la Copa Libertadores 2015, la Copa Sudamericana 2014 y dos campeonatos locales (2014 y 2023).

Matías Kranevitter, en su estadía en River. (Getty Images)

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