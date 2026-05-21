Así quedó la tabla de la Copa Libertadores 2026 tras la Fecha 5: los 9 clasificados a octavos de final

Se completaron tres partidos más y solo queda una jornada por delante en la fase de grupos del certamen internacional.

Este jueves se cerró la Fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 y, poco a poco, se van confirmando los 16 clasificados a los octavos de final. La próxima semana, cuando se dispute la sexta y última jornada de la fase de grupos, quedará claro el futuro de cada equipo, aunque 9 de ellos ya tienen boleto en mano.

Hasta el momento, solo dos de los clubes argentinos aseguraron su pasaje a la próxima instancia del certamen internacional. Independiente Rivadavia, que avanzará como primero de su zona, y Rosario Central, que jugará por ello en la última fecha.

Del otro lado, el desempate olímpico sentenció a Lanús, que cayó este miércoles ante Liga de Quito y se quedó sin chances de avanzar. Ahora, el Granate intentará defender el título que obtuvo en la Copa Sudamericana 2025.

Boca se juega todo ante Universidad Católica. (Foto: Getty)

En la próxima semana, más equipos argentinos buscarán la clasificación a octavos. Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Platense dependen de sí mismos para continuar en carrera hacia la etapa de eliminación directa de la competencia sudamericana.

Así está la tabla de la Copa Libertadores

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Cómo se juega la Fecha 6

Los equipos clasificados a octavos de final

Flamengo (BRA)

Coquimbo (CHI)

Independiente Rivadavia (ARG)

Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Mirassol (BRA)

Liga de Quito (ECU)

Rosario Central (ARG)

Independiente del Valle (ECU)

Los equipos eliminados

Cusco FC (PER)

Nacional (URU)

Barcelona SC (ECU)

Junior (COL)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

UCV (VEN)

Libertad (PAR)

Peñarol (URU)

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