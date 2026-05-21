Boca va por un lateral derecho: preguntó por Felipe Loyola, interesa Lozano y descartó a Martirena

El Xeneize ya piensa en el mercado de pases y va a reforzar el plantel con un marcador de punta, que es el puesto más débil.

Mientras Boca debe cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y está en juego la clasificación o una posible eliminación, los cañones ya empiezan a apuntar a lo que será el mercado de pases de mitad de año. En ese sentido, no caben dudas de que el puesto a reforzar es el lateral derecho, donde comenzaron las búsquedas y las gestiones para sumar incorporaciones.

La temporada la inició Juan Barinaga como titular, pero rápidamente perdió el puesto con Marcelo Weigandt, que también salió del equipo por Malcom Braida que es lateral izquierdo. Por ese motivo, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado tomaron cartas en el asunto para fichar un marcador de punta que llegue y se ponga la camiseta del Xeneize sin periodo de adaptación.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca preguntó por Felipe Loyola. El chileno gusta mucho por su polifuncional y tiene contrato hasta 2030 debido a su reciente arribo a Pisa de Italia. Sin embargo, ya hubo contactos para que regrese de Europa al fútbol argentino, tras su pasado por Independiente. El Vikingo de 25 años está tasado en 8 millones de euros, según Transfermarkt.

Felipe Loyola, futbolista chileno de Pisa. (Getty Images)

En contraparte, desde el Xeneize descartaron a Gastón Martirena. A pesar de las versiones que indicaban un interés por el jugador de Racing, BOLAVIP averiguó que eran rumores. Así, el uruguayo de 26 años, con contrato hasta diciembre de 2027 y tasado en 4,5 millones de euros, no forma parte del borrador de Riquelme para sumarlo al plantel profesional del conjunto de la ribera post receso.

A su vez, hay que aclarar que en Boca reconocen el interés por Leandro Lozano. El defensor que atraviesa un magnífico presente en Argentinos Juniors, integra la nómina de posibles refuerzos. Con 27 años, tiene convenio en el Bicho hasta diciembre de 2027 y tiene una cotización de 4 millones de euros, según Transfermarkt. Además, hay buena relación entre las dirigencias de los clubes.

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Leandro Lozano, futbolista uruguayo de Argentinos Juniors. (@leandrolozano.15)

En definitiva, el panorama es claro: Boca va a reforzar el lateral derecho en el próximo mercado de pases. Después de las decisiones que tomó Claudio Úbeda con Weigandt y Barinaga, y que Dylan Gorosito aún sigue en Reserva, el equipo necesita sumar una incorporación para mejorar la competencia en el puesto, siendo claramente el sector con menor jerarquía en el plantel.

DATOS CLAVE

BOLAVIP averiguó que Boca preguntó por Felipe Loyola como posible refuerzo.

averiguó que preguntó por como posible refuerzo. Además, el Xeneize está interesado en Leandro Lozano , de Argentinos Juniors.

, de A su vez, descartaron a Gastón Martirena ya que no es del gusto de la dirigencia.