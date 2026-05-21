¿Sebastián Villa a Boca? El panorama sobre el posible regreso del colombiano

El delantero colombiano saldría de Independiente Rivadavia en este mercado de pases y el Xeneize aparece en el horizonte como un probable destino.

Mientras Boca Juniors define su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme ya analiza el mercado de pases que se viene. Sebastián Villa es uno de los nombres más fuertes que suenan para el Xeneize.

El delantero colombiano afrontó un ciclo en el club de la Ribera entre 2018 y 2023, que tuvo sus momentos destacados, pero que terminó de forma traumática con una salida en conflicto con la institución hacia Bulgaria. Villa tenía asuntos por resolver en la Justicia y se fue con contrato vigente y sin dejarle dinero a Boca.

Tras este escenario, el futbolista cafetero regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia y la rompió toda. Llevó al equipo mendocino a ganar la Copa Argentina y hoy es uno de los elencos más destacados de la Copa Libertadores 2026, avanzando anticipadamente y como líder a los octavos de final.

Sebastián Villa en su paso por Boca. (Foto: Getty)

Ahora, Villa es una de las opciones para reforzar a Boca en el segundo semestre. Según pudo saber BOLAVIP, hasta el momento Riquelme no avanzó por el futbolista de la Lepra mendocina, que espera alrededor de 6 millones de dólares para dejarlo salir en este mercado.

Aunque todavía no se abrieron negociaciones, es cierto que en Boca lo consideran como posible fichaje de cara al segundo semestre. Incluso, es la oportunidad en la que más chances hay de que regrese desde que se fue en 2023.

Publicidad

Encuesta¿Debe Boca ir a buscar a Sebastián Villa? ¿Debe Boca ir a buscar a Sebastián Villa? YA VOTARON 0 PERSONAS

El representante de Villa habló sobre el interés de Boca

Mientras este lunes corrían versiones sobre un acercamiento entre Villa y el Xeneize, Rodrigo Riep, representante del jugador, dialogó con DSports Radio y aclaró: “A mí no me llamó nadie de Boca”. Así, se confirma que aún hay mucho por hacer entre las partes en caso de que decidan llevar a cabo la operación.

Datos clave

Sebastián Villa jugó previamente en Boca Juniors entre los años 2018 y 2023 .

jugó previamente en Boca Juniors entre los años . 6 millones de dólares espera Independiente Rivadavia para vender a Sebastián Villa este mercado.

espera Independiente Rivadavia para vender a Sebastián Villa este mercado. Rodrigo Riep, representante de Villa, aclaró en DSports Radio que Boca no llamó.