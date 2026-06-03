Felipe Loyola descartó la posibilidad de ser refuerzo de Boca: “Confío en mí”

Al igual que en el último mercado de pases, uno de los futbolistas que estuvo en carpeta de la dirigencia de Boca fue Felipe Loyola. El ex Independiente puede desempeñarse tanto de volante como defensor lateral por la banda derecha, por lo que llamó la atención de Juan Román Riquelme y compañía.

Tras descender con el Pisa de Italia a la Serie B, el chileno deberá definir su futuro ya que no desea permanecer en el club que le compró su pase al Rojo de Avellaneda. En este sentido, el Xeneize era una opción pero el mismo Loyola se encargó de bajarle el pulgar en una entrevista con TNT Sports Chile.

“Construí mi camino a base de esfuerzo y nunca tuve nada fácil, tuve que luchar por todo. Independiente fue el club que apostó por mí, hubo conversaciones con otros clubes que no se decidieron del todo por mí. Estoy agradecido con ellos porque me dieron partidos de primer nivel y mi intención es una vez de irme competir en Europa”, inició sobre su deseo de seguir en Europa.

Y agregó: “Siento que lo hice bien y siento que tengo para poder quedarme y competir para crecer en mi carrera futbolística. Confío en mí y mi sueño, que falta por cumplir, es jugar Champions y en los mejores equipos del mundo. Nadie me quita eso de la cabeza y tengo la convicción de que lo voy a lograr”.

🤩⚽🇨🇱 CON UN SUEÑO CLARO



Felipe Loyola, en un mano a mano exclusivo con Gonzalo Fouillioux para #TSTxTNTSports, reveló que su intención es seguir jugando en Europa la próxima temporada y que no tiene ganas de volver a Sudamérica, pese al interés de Boca Juniors de contar con… pic.twitter.com/AybFbWCCiT — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 3, 2026

Los números de Felipe Loyola en Pisa

En los seis meses que pasó por el elenco italiano, el volante chileno de 25 años disputó un total de 11 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, no fue amonestado y recibió una tarjeta roja directa en los 539 minutos que estuvo en cancha.

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