Los motivos por los que Julián Alvarez quiere dejar Atlético de Madrid para jugar en Barcelona

Atlético de Madrid apostaba por una relación a largo plazo con Julián Alvarez cuando depositó los casi 90 millones de euros al Manchester City en agosto del 2024. Fue en ese momento en el que el delantero de la Selección Argentina acabó su participación en los Juegos Olímpicos de París y, prácticamente sin descanso, arribó a la capital española en donde fue recibido con honores.

Parecía el comienzo de una gran historia. Sin embargo, los rumores del afuera y algunas actitudes de la dirigencia empezaron a agrietar un vínculo que aparentemente se cortará mucho antes de lo que se estableció cuando se firmó el contrato: junio del 2030.

Resulta que, de acuerdo al periodista Ruben Uría, Julián Alvarez y su representante Fernando Hidalgo mantuvieron una reunión en febrero con Miguel Ángel Gil Marín, dueño del Atlético de Madrid. En ese encuentro se le planteó a la Araña que si pretendía irse al Barcelona lo iban a aceptar, pero que si se quería quedar mejor. Le pidieron que lo pensara para tomar una decisión a fines de la temporada.

Hasta ahí, todo normal. No obstante, lo que no le gustó al delantero de la Selección Argentina y a su entorno fue que se filtrara esta conversación a la prensa española, lo que no hizo más que generarle críticas por parte de los hinchas y consultas permanentes que lo incomodaban en cada una de sus apariciones públicas.

Julián Alvarez se acerca al Barcelona. Grok

Pero eso no es todo. Además, hace ya un tiempo las autoridades del colchonero le prometieron un aumento en su salario que nunca llegó. Fue mucho antes de que le presentaran la reciente mejora de las condiciones de su contrato para extenderlo hasta 2031, propuesta que el oriundo de Calchín desestimó porque ya se inclinó decididamente hacia su salida del Metropolitano con rumbo probable a Barcelona.

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Ya hubo contactos entre Barcelona y el entorno de Julián Alvarez

Medios de comunicación como Mundo Deportivo y Marca cuentan que durante el miércoles 27 de mayo hubo una reunión entre Deco, director deportivo del Barcelona, y Fernando Hidalgo, representante de Julián Alvarez. Allí se establecieron las condiciones para la firma del contrato y se aclararon los puntos del proyecto.

De igual manera, resta que el Barça se ponga de acuerdo con el Atlético de Madrid. Hasta entonces, según las versiones que circulan en la prensa española, el Culé se estiró hasta 120 millones de euros, pero el Colchonero se planta en no soltarlo por menos de 150.

En síntesis

Julián Álvarez busca salir del Atlético de Madrid tras filtrarse una reunión con la directiva.

busca salir del Atlético de Madrid tras filtrarse una reunión con la directiva. El delantero argentino rechazó una extensión de contrato hasta 2031 por promesas salariales incumplidas.

por promesas salariales incumplidas. El director deportivo Deco se reunió con el representante del jugador el miércoles 27 de mayo.