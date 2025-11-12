Fue titular en Boca, la dieron la 10 de otro club del fútbol argentino y volverá de su préstamo con 12 jugadores más

Mientras el equipo se prepara para disputar la última parte del Torneo Clausura, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, poco a poco comienza a trabajar en la planificación del mercado de pases, teniendo en cuenta la salida de futbolistas y el regreso de otros.

Debido a préstamos a diferentes equipos, a partir del inicio de la temporada el Xeneize contará con el regreso de 13 jugadores. Uno de ellos es Jabes Saralegui, quien fue titular en el club bajo el mandato de Diego Martínez y que ahora porta el dorsal 10 de Tigre, equipo con el que busca clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Tras la llegada de Fernando Gago, a principios de año Saralegui perdió terreno en el XI titular y quedó relegado. Debido a esto, salió a préstamo al Matador de Victoria, en donde se asentó como titular con Diego Dabove y es una de las piezas importantes en el equipo que está octavo en la tabla anual.

En caso de que Tigre no haga uso de la opción de compra que tiene a su favor, el futbolista de 22 años deberá volver al club dueño de su pase, y allí será evaluado por el entrenador que esté de turno, ya sea Claudio Úbeda o uno nuevo, y determinarán los pasos a seguir de cara al próximo año.

A lo largo de esta temporada, lleva 31 partidos disputados con la camiseta del Matador de Victoria y tuvo mucha participación al tener 2289 minutos en cancha. En los mismos, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, sufrió una fisura de peroné, por la que se perdió tres encuentros.

Los 12 jugadores que deberán volver a Boca

Además de Jabes Saralegui, otros 12 jugadores finalizan sus préstamos en diferentes equipos, por lo que deberán regresar al elenco de la Ribera. En la gran mayoría de los casos se les buscará una nueva salida, mientras que otros podrían ser evaluados por el cuerpo técnico.

Oscar Salomón: el defensor central se destacó en Platense, en donde fue una pieza clave en la obtención del Torneo Apertura. A lo largo de la temporada estuvo presente en 36 de los 37 partidos que disputó su equipo. En total, convirtió un gol, aportó una asistencia y recibió 9 tarjetas amarillas.

Marcelo Weigandt: el lateral derecho lleva dos años en Inter Miami, en donde alternó entre titularidades y suplencias, ya que nunca pudo asentarse como una pieza inamovible para Javier Mascherano. 68 partidos, dos goles y seis asistencias son sus números en las Garzas.

Gonzalo Maroni: el mediocampista ofensivo tuvo un mal año en Newell’s. Al igual que la Lepra, el futbolista pasó por altibajos futbolísticos. A pesar de esto, fue titular en la gran mayoría de las veces. 31 partidos, cuatro goles, tres asistencias y una roja fueron sus números.

Renzo Giampaoli: el defensor central se asentó en Gimnasia de La Plata y tuvo buenos rendimientos, a tal punto que fue una de las figuras en el triunfo ante River. Sería evaluado para quedarse de cara a la próxima temporada. Disputó 21 partidos y recibió cinco amarillas en el Lobo.

Gonzalo Morales: tras estar a préstamo en Unión, el Toro pasó a Barracas Central, en donde habitualmente fue suplente para Rubén Darío Insúa. 26 partidos, tres goles y una asistencia fueron los números para el delantero al que le buscarían una nueva salida en el mercado de pases.

Nicolás Orsini: llegó en marzo para ser una variante en la ofensiva de Platense y se consagró campeón del Torneo Apertura. Fue titular en tan solo un partido a lo largo del año e ingresó mayormente como suplente. 20 partidos, un gol y una asistencia fue su rendimiento en el Calamar.

Bruno Valdez: el defensor central paraguayo fue suplente en gran parte del año en Cerro Porteño, ya que no era considerado por Diego Martínez. Tras recuperarse de una lesión ligamentaria le costó volver a sumar minutos. 17 partidos sumó a lo largo del año, con 702 minutos en cancha.

Lucas Brochero: el volante de 26 años pasó a préstamo a Chacarita para sumar minutos, pero no lo pudo hacer debido a que tras su segundo partido en el club sufrió una lesión de ligamentos cruzados. Está en la recta final de la recuperación, por lo que podrá sumarse a la pretemporada.

Norberto Briasco: en el préstamo en Gimnasia el extremo no logró destacarse y fue suplente durante la gran mayoría de su paso. Estuvo cerca de cortar la sesión en junio, pero finalmente se quedó en el Lobo. 26 partidos y un gol fueron sus números en 18 meses en La Plata.

Juan Ramírez: el volante que es finalista de la Copa Sudamericana con Lanús es suplente en el Granate y suele sumar minutos como suplente. 25 partidos sumó a lo largo del año, sin convertir goles ni aportar asistencias.

Agustín Obando: en su paso por Banfield el extremo no fue tenido en cuenta. Tuvo la oportunidad de jugar en la Segunda División de Uruguay, pero se cayó la oportunidad. En el Taladro solamente disputó 11 partidos y bajó a la Reserva en cuatro oportunidades.

Israel Escalante: el extremo jugó el Torneo Federal A con Boca Unidos y no tuvo mayor participación en el equipo que quedó eliminado en la tercera fase de la Reválida. En total, sumó 10 partidos, sin convertir goles ni dar asistencias.

En síntesis