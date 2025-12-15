De cara al 2026, Boca planifica un mercado de pases ambicioso con el foco puesto en la Copa Libertadores, certamen que no disputa desde hace casi 3 años. Por ese motivo, Juan Román Riquelme tomó la fuerte decisión de planificar un plantel de jerarquía para competir fuertemente y Paulo Dybala sería el refuerzo estelar para ir en busca de la tan deseada séptima conquista.

Lo que antes parecía una utopía, luego se convirtió en un sueño posible y ahora es una chance más que concreta. El ser hincha del Xeneize juega a favor y tampoco hay que olvidar su híper cercana amistad con Leandro Paredes, que en reiteradas ocasiones manifestó públicamente su deseo de compartir el vestuario de La Bombonera con La Joya. ¿Y si lo llama Román…?

Lo cierto es que la Roma cambió su postura y analiza no renovarle el contrato a Dybala, tal como informó el reconocido medio italiano Gazzetta dello Sport. Hay que tener en cuenta que Paulo tiene un vínculo con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, por lo que a partir del 1° de enero puede firmar un pre-contrato con cualquier equipo y sin la necesidad de negociar con su elenco actual.

Paulo Dybala, futbolista argentino de Roma. (Getty Images)

Un dato importante a resaltar en este contexto es que Dybala cumplirá la totalidad de su contrato, salvo que ocurra un hecho grave de última hora con la dirigencia de la Loba. Con ese panorama sobre la mesa, Boca podría incorporarlo a mediados de 2026 como refuerzo estelar de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, que sería el incentivo para su arribo a Argentina.

El talentoso viene de tener un año irregular en cuando a lo futbolístico, en el que sufrió varias lesiones musculares. Este factor fue relevante para que la cúpula dirigencial de Roma empiece a cambiar su pensamiento sobre el futbolista de 32 años, lo que podría facilitar su llegada. De todas maneras, se estima que Dybala realice una puesta a punto desde lo físico para estar en óptimas condiciones.

Además, Boca ya tiene todo listo para ofrecerle un contrato a Dybala. Después de liberarse de sueldos muy elevados como el de Marcos Rojo, Sergio Romero y Frank Fabra, Riquelme cuenta con un alivio financiero que podría ser destinado directamente a la masa salarial de Paulo, por el que no habría que pagar para que vista la camiseta azul y oro más que su sueldo habitual.

