Lo que comenzó como un coqueteo mediático, amenaza con convertirse en una de las primeras novelas del mercado de pases 2026. Y es que, mientras Miguel Ángel Borja transita sus últimas horas contractuales con River, su futuro podría estar cruzando de vereda. En medio de la creciente especulación sobre un posible arribo a Boca, Juan Pablo Pachón, su representante, rompió el silencio, y sus palabras, lejos de apagar el fuego, avivaron las especulaciones.

En diálogo con Olé, el mánager del Colibrí, analizó la situación de su representado, quien a partir del 1 de enero quedará en libertad de acción. Al principio, mantuvo un tono pragmático al referirse al ruido que genera la posible transferencia al clásico rival. “Al estar libre, es normal que genere interés y morbo“, sentenció, reconociendo el impacto mediático que tendría la operación.

Si bien hasta el momento, según pudo saber Bolavip, desde Boca no habían activado una gestión formal —priorizando el análisis de otros nombres- el entorno del jugador parece tener un panorama más amplio. “La verdad es que hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino“, explicó Pachón, poniendo sobre la mesa las credenciales estadísticas del atacante.

No obstante, la frase que retumbó con fuerza llegó ante la consulta del posible destino que termine eligiendo el colombiano. “Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible“, disparó el agente, dejando un final abierto y cargado de suspenso. Además, subrayó cuál será el factor determinante para la decisión final: “Miguel prioriza estar en un grande del continente. Está preparado para grandes retos y busca una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia“.

Borja se enfrenta a un futuro incierto que lo pone en el centro de la escena (Getty).

La situación contractual de Borja es el gran incentivo para cualquier pretendiente. Al finalizar su vínculo con River el 31 de diciembre, Juan Román Riquelme —en caso de decidir avanzar— tendría el camino allanado para negociar directamente con el futbolista. El mercado mexicano también aparece en el radar, siendo Cruz Azul uno de los clubes más interesados en sus servicios. Igualmente, la disposición al diálogo mostrada por el representante sugiere que Borja no descarta ninguna opción, ni siquiera la que más polémica generaría en el fútbol argentino.

