Es tendencia:
logotipo del encabezado
TROFEO DE CAMPEONES

AFA confirmó sede y fecha para la disputa del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense

Tras la consagración ante Racing, el Pincha ya sabe cuándo enfrentará al Calamar por un nuevo título.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Estudiantes y Platense definen un nuevo título.
© GettyEstudiantes y Platense definen un nuevo título.

El Trofeo de Campeones entre Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, y Estudiantes de La Plata, ganador del Torneo Clausura 2025, se disputará el próximo sábado 20 de diciembre a las 18 en el Estadio Único de San Nicolás.

NOTICIA EN DESARROLLO

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
San Lorenzo, inhibido, va a la carga por Nacho Vázquez
Fútbol Argentino

San Lorenzo, inhibido, va a la carga por Nacho Vázquez

Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026
Boca Juniors

Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026

Platense anunció que construirá su centro de entrenamiento en Campana
Fútbol Argentino

Platense anunció que construirá su centro de entrenamiento en Campana

Refuerzo de lujo: salió campeón del mundo con Real Madrid y es el nuevo compañero de Messi en Inter Miami para 2026
MLS

Refuerzo de lujo: salió campeón del mundo con Real Madrid y es el nuevo compañero de Messi en Inter Miami para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo