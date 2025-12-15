Fecha y sede confirmada para la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Lo que era un secreto a voces, dejó de ser una incógnita y se convierte en realidad: habrá Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España. Después de muchos meses con idas y vueltas entre la Conmebol, la UEFA y la FIFA, ahora se puede confirmar que llegaron a un acuerdo entre todas las partes involucradas y se llevará a cabo el partido entre las potencias.

Cabe recordar que el combinado albiceleste viene de conquistar la Copa América 2024, por lo que está en condiciones de disputar dicho compromiso frente a los pertenecientes al Viejo Continente. Por otro lado, el seleccionado ibérico es el vigente campeón de la Eurocopa 2024 y está habilitado para el cotejo estelar. Así, es como se explica el duelo entre ambos conjuntos de elite.

Lo cierto es que la Finalissima entre Argentina y España se jugará el próximo 27 de marzo en Qatar. Con el claro objetivo de medir a dos de las mejores selecciones nacionales del planeta por sus logros en sus respectivos continentes como pasó en la edición anterior, esta vez tiene la particularidad de estar muy cerca de la organización de la Copa del Mundo 2026.

Lamine Yamal y Lionel Messi, máximas figuras de España y Argentina. (Getty Images)

Este apasionante enfrentamiento no solo será entre las mejores selecciones del mundo, sino que también cuenta con una contienda especial: Lionel Messi ante Lamine Yamal. El astro que dominó el fútbol durante 20 años consecutivamente frente al chico sensación que irrumpió en el deporte a base de un talento sobrenatural. ¿Se impondrá la experiencia o el futuro…?

El antecedente de la Finalissima en 2022

Luego de que Argentina conquiste la Copa América 2021 e Italia gane la Eurocopa 2021, el 1° de junio de 2022 se enfrentaron por la Finalissima. En aquel encuentro disputado en Wembley, los sudamericanos aplastaron categóricamente a los europeos en lo que fue el único antecedente. El resultado final fue 3-0, con goles convertidos por Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Lionel Messi levantando el trofeo de la Finalissima tras la victoria de Argentina a Italia. (Getty Images)

