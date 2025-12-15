Tras romperla en la Messi Cup, afirman que Bruno Cabral se encamina a firmar su primer contrato con River: “Un proceso lógico”

La Sub 16 de River mostró un gran rendimiento en la Messi Cup, y con la victoria 2 a 0 frente a Atlético de Madrid en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, se consagró campeón de la primera edición del certamen organizado por el astro argentino.

Una de las principales figuras del equipo del Millonario fue el delantero de 15 años, Bruno Cabral, quien convirtió siete goles en cinco encuentros, por lo que no solo fue el goleador del campeonato, sino que también fue elegido como el mejor futbolista del certamen.

Más allá de ser una de las máximas promesas de las divisiones inferiores del elenco de Núñez, la realidad es que el oriundo de Lomas de Zamora no tiene contrato profesional firmado con la institución debido a que tiene 15 años y la edad mínima legal para tener el vínculo es de 16 años.

Teniendo en cuenta este contexto, desde el entorno de Cabral le confirmaron a Bolavip que pronto iniciarán las negociaciones para que el futbolista pueda firmar su primer contrato como profesional, debido a que recién cumplirá los 16 años el 15 de agosto del año que viene.

“Tiene 15 años, no puede firmar contrato y se iniciará un proceso en el que todos buscaremos estar contentos. El entorno no quiere presionar nada y entiende que es un proceso lógico que va a suceder”, fueron las palabras para explicar la situación del delantero.

Además, explicaron que llamó la atención de otros equipos por su rendimiento en la Messi Cup: “Está sobresaliendo a nivel mundial por lo cual los grandes clubes del mundo ponen los ojos en él. Eso está más que claro y es lógico, por ser argentino, jugar en River y tener los rendimientos que tiene el”, afirmaron.

Así las cosas, la situación de Cabral es clara. En el corto plazo iniciarán las negociaciones para que Cabral pueda firmar su contrato, que será de máximo 2 años, ya que al ser menor de edad puede tener esa duración. Además, desde el club buscarán blindarlo con una importante cláusula de rescisión.

