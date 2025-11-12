Miguel Merentiel reveló a quién le dedicó su festejo en el Superclásico: “A veces se me escapan un par de tiros”

Miguel Merentiel se ha convertido en un verdugo moderno de River en los Superclásicos. En seis partidos disputados, el uruguayo le anotó cuatro goles con la camiseta de Boca, siendo el último de ellos el pasado domingo en el triunfo xeneize por 2 a 0 en La Bombonera.

Este miércoles, tras la finalización del entrenamiento matutino, varios jugadores de Boca tomaron la palabra por primera vez tras el Superclásico, y dieron sus sensaciones al respecto. El delantero charrúa no fue la excepción, ya que analizó tanto su gol -el segundo del partido- como la victoria en sí. “Contento de convertir en un Superclásico, fue una jugadaza del Chango (Zeballos) y me la sirvió para que la empuje. Los objetivos que teníamos en el corto plazo, que eran ganarle a River y clasificar a la Libertadores, los cumplimos, así que ahora tenemos que seguir con lo que se viene”, comenzó.

Luego, sin rodeos, exteriorizó y amplió: “Este Boca está para ir partido a partido, nosotros apuntamos a eso. Era un objetivo muy importante, lo trabajamos mucho y muy bien, y nos ayudó mucho el apoyo de la gente”.

Entre otras cuestiones a las que se refirió, Merentiel habló de su particular festejo, que ya había realizado en el Superclásico disputado en Córdoba en 2024, por los playoffs de la Copa de la Liga. En el mismo, Miguel imitó una metralleta con sus brazos y simuló disparos, tal como también repitió en el último partido ante River.

Ante la consulta acerca de su celebración, el ex Palmeiras bromeó y reveló: “¿El festejo de la metralleta? Llegó para quedarse, sí. A veces se me escapan un par de tiros. No podía señalar, cómo le voy a meter unos tiros a los hinchas. Es para los rivales, ja“.

Por último, Merentiel destacó la importancia de Leandro Paredes para el grupo, y dejó un enorme elogio para Zeballos, el héroe para Boca en el partido ante River: “Me pone muy contento el Chango, sabe que estamos a muerte con él. Me pone muy feliz su presente, se reinventó mucho este último tiempo y se sacrificó para tener el presente que tiene. Se lo merece”.

Los números de Miguel Merentiel en Boca

Contando su gol ante River en el último Superclásico, el uruguayo lleva un total de 139 partidos con la camiseta de Boca, en los que anotó 48 goles y dio 16 asistencias.

