Gian Piero Gasperini apaga la ilusión de Boca: ”Estoy convencido de que Paulo Dybala se quedará en la Roma”

Tras el partido que la Loba jugó contra el Hellas Verona, Gasperini se refirió a la negociación que mantiene la Joya con las autoridades del club de la capital italiana. "Logré ponerlos en contacto", señaló.

La Roma, al derrotar 2 a 0 al Hellas Verona, terminó la temporada asegurando su lugar en la UEFA Champions League 2026/2027, algo que cambia drásticamente el escenario para el futuro de Paulo Dybala. La Joya, a quien se le termina el contrato el próximo 30 de junio, estaría abierto a extender su vínculo para encarar la competencia internacional con el equipo de la capital italiana.

Esta nueva versión se planta frente a los rumores que hace semanas circulan tanto en Italia como en Argentina sobre un posible acercamiento del futbolista con Boca, con el fin de potenciar un equipo que, si se dan las cosas contra Universidad Católica este jueves en la Bombonera, buscará consagrarse en la Copa Libertadores en el segundo semestre del año.

Encima, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, se mostró optimista ante la posibilidad de retener a Paulo Dybala en la conferencia de prensa posterior al triunfo por la fecha 38 de la Serie A: ”Logré poner en contacto a Dybala con los dueños. Si no se queda ahora… Pero estoy convencido que lo hará. Igual no depende de mí, son ellos los que tienen que encontrar una solución”.

Paulo Dybala y Nicolás Valentini en Roma vs. Hellas Verona. Getty Images.

Los números de Paulo Dybala en la temporada con la Roma

Paulo Dybala termina la temporada logrando uno de los objetivos planteados por la Roma: la clasificación a la Champions League. Y en cuanto a las cifras individuales, el cordobés registró 1594 minutos en 27 partidos, con los que asentó 3 tantos y 8 asistencias.

Por cierto, esos números no le alcanzaron a la Joya para ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni, quien lo dejó afuera de la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Los clasificados de Italia a la Champions League

La última jornada de la Serie A definió los representantes de Italia en las competencias internacionales de la temporada 2026/2027. Inter, Napoli, Roma y Como 1907 (por primera vez en su historia) jugarán la Champions League. Milan y Juventus competirán en la Europa League, en tanto que Atalanta dirá presente en la Conference.

Por otra parte, Cremonese, Hellas Verona y Pisa descendieron a la Serie B. Los reemplazarán Venezia, Frosinone y el ganador de los playoffs (Monza o Unione Sportiva Catanzaro 1929).

En síntesis

El entrenador Gian Piero Gasperini afirmó estar convencido de que Paulo Dybala seguirá en Roma.

afirmó estar convencido de que Paulo Dybala seguirá en Roma. La Roma clasificó a la Champions League tras derrotar 2 a 0 al Hellas Verona.

clasificó a la Champions League tras derrotar 2 a 0 al Hellas Verona. El futbolista Paulo Dybala quedó fuera de la prelista de Argentina para el Mundial 2026.