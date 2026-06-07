Cómo fue la carrera de Arruabarrena desde su salida de Boca

El Vasco iniciará un nuevo ciclo cen el Xeneize luego de un extenso recorrido internacional que lo llevó por Emiratos Árabes, Qatar, Egipto y Arabia Saudita antes de regresar a La Bombonera.

Once años después de su salida, Boca volverá a abrirle las puertas a Rodolfo Arruabarrena. El Vasco iniciará un nuevo ciclo como entrenador xeneize para reemplazar a Claudio Úbeda y regresar al club del cual surgió y donde supo ser campeón como jugador y también como DT. Pero entre aquel adiós de 2016 y este regreso hubo un largo recorrido lejos del fútbol argentino, marcado casi exclusivamente por Medio Oriente, experiencias internacionales y una carrera que se desarrolló casi exclusivamente fuera del fútbol argentino.

Arruabarrena dejó Boca en febrero de 2016, todavía con el peso de las eliminaciones frente a River en la espalda, aunque también con dos títulos bajo el brazo: el campeonato local y la Copa Argentina de 2015. En total dirigió 75 partidos en su primer ciclo, con 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas. Tras su salida, Guillermo Barros Schelotto tomó la posta y el Vasco armó las valijas rumbo al exterior. Desde entonces, nunca más volvió a dirigir en Sudamérica.

Del fútbol argentino al Medio Oriente

El primer destino de Arruabarrena fue el Al Wasl, donde llegó cinco meses depsués de su salida del Xeneize y permaneció hasta 2018. Allí logró sostener al equipo entre los protagonistas del torneo local y comenzó a construir una imagen positiva en la región, más allá de no haber conseguido títulos.

Arruabarrena volverá a La Bombonera después de 11 años.

Ese recorrido le abrió rápidamente nuevas puertas. Luego pasó por Al Rayyan, donde estuvo tan solo cuatro meses, tiempo suficiente para consiguir uno de los títulos más importantes de esa etapa internacional al ganar la Supercopa qatarí. Luego, regresó a Emiratos para dirigir a Shabab Al Ahli Club, probablemente el tramo más exitoso de su recorrido fuera de Boca: conquistó la Copa de la Liga y la Presidents Cup, los últimos dos títulos de su carrera.

Egipto, una selección y el amistoso contra la Scaloneta

Para inicios de la presente década, su itinerario continuó en África, con Pyramids FC, donde estuvo menos de un año, aunque le permitió sumar otra experiencia en un contexto completamente diferente al que venía acostumbrado.

Publicidad

Arruabarrena durante su paso por Al Wasl, en 2016 (Getty Images).

El gran salto llegó cuando tomó las riendas de la Selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Allí estuvo entre 2022 y 2023 e incluso enfrentó a la Selección Argentina en el amistoso previo al Mundial de Qatar, aquel 5-0 disputado en Abu Dhabi pocos días antes del debut de la Scaloneta ante Arabia Saudita.

Si bien se quedó a las puertas de clasificar a la Copa del Mundo, cayendo en el repechaje ante Australia, esa experiencia lo mantuvo dentro del radar del fútbol asiático. Su último trabajo fue en el Al-Taawoun, en pleno crecimiento de la liga saudí. Allí dirigió hasta comienzos de 2025 y desde entonces permanecía sin club.

Publicidad

El regreso de un viejo conocido

Ahora,tras más de un año y medio alejado de los bancos y dedicándole un mayor tiempo a su círculo íntimo, el Vasco volverá a Boca con un recorrido mucho más amplio que el de aquel entrenador joven que asumió en 2014 tras la salida de Carlos Bianchi. Regresa con más de 370 partidos como DT, experiencia internacional y una década lejos de la presión cotidiana del fútbol argentino. Y también con el desafío de reconstruir a un Boca que necesita reencontrarse consigo mismo.

Datos clave