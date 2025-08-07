Previo a la llegada de Fernando Gago como entrenador de Boca, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme buscó a Gustavo Quinteros para que ocupe el cargo que dejó Diego Martínez, pero se encontró con la respuesta negativa ya que estaba dirigiendo a Vélez.

Tiempo después de esta situación, el mismo Quinteros habló con el Diario Olé, en donde confesó que rechazó ofertas porque necesitaba vacaciones y afirmó que se encuentra a la espera de una oferta importante para volver a dirigir en el fútbol argentino luego de su paso por el Fortín.

“Hoy por hoy me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino, que estuve trabajando muchos años afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y esperemos que salga algo interesante“, comentó sobre sus expectativas laborales en el futuro.

Siguiendo por la misma línea, se mostró interesado en la posibilidad de dirigir a Boca: “Sería bueno dirigir a uno de los grandes del fútbol argentino, pero bueno, hoy por hoy estoy tranquilo, de vacaciones esperando alguna posibilidad que por ahí se da a fin de año”.

Para cerrar, comentó sobre su presente de vacaciones: “Por ahora estoy tranquilo, disfrutando mucho las vacaciones que hacía muchos años no tenía. Estas son vacaciones que fueron planificadas porque tuve posibilidades para trabajar pero las rechacé para descansar y esperar una oferta muy importante que puede llegar a venir”.

Los números de Gustavo Quinteros en Vélez

A lo largo de la temporada 2024, el entrenador argentino dirigió al Fortín en un total de 51 partidos. En los mismos cosechó 28 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Además, se consagró campeón de la Liga Profesional y fue subcampeón de la Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones.

