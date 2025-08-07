Es tendencia:
Boca quiere a Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo como moneda de cambio: la respuesta de Estudiantes

Riquelme llamó a Verón para proponer un trueque entre los clubes por el defensor y el mediocampista.

Por Joaquín Alis

En el medio de la novela por la salida de Marcos Rojo, Boca sorprendió con una sorpresiva propuesta a Estudiantes. Juan Román Riquelme se comunicó con Juan Sebastián Verón para proponerle un trueque por Santiago Ascacibar, una de las figuras del equipo de La Plata.

La oferta del presidente del Xeneize a su par del Pincha es para llevarse al mediocampista a cambio de 2.5 millones de dólares, sumado al pase del defensor, a quien todavía le quedan 5 meses de contrato en la institución. La respuesta de la Brujita fue negativa.

Rojo continúa intentando desvincularse de Boca Juniors, mientras se entrena lejos de sus compañeros, sin ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. Por lo pronto, el ex-Manchester United sigue perteneciendo al equipo de la Ribera y la rescisión está lejos de encontrarse encaminada.

Qué dijo Russo de la situación de Marcos Rojo

Consultado por la decisión de prescindir de Rojo, Saracchi y Lema en los entrenamientos, Russo declaró: “El caso de ellos es una decisión del club. Pero por algo se llega a esa situación“. No hubo más explicaciones de parte del estratega, que ni siquiera convocó a los recién mencionados en el Torneo Clausura.

En el tercer ciclo del DT, el único que sumó minutos fue Saracchi, que ingresó sobre el final del partido ante Bayern Múnich. Rojo fue suplente en todo el Mundial de Clubes, mientras que Lema ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Estados Unidos.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, Marcos Rojo ha logrado acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial. En su paso por la institución, se quedó con la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

