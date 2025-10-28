Incertidumbre en Boca por Zeballos: cuándo vence su contrato y qué pasa con las charlas sobre su futuro

Boca le ganó a Barracas Central por 3 a 1 e impuso su superioridad futbolística en el estadio Claudio Tapia, en lo que resultó un triunfazo que los encaminó en la tabla anual y el Torneo Clausura para soñar con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Y si bien no convirtió goles en dicho compromiso, el futbolista que le cambió la cara al Xeneize fue Exequiel Zeballos.

El Chango volvió a la consideración en el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda y viene de dos encuentros en los que fue determinante. En la derrota ante Belgrano anotó el descuento y frente a Barracas dio dos asistencias para que Boca revierta el resultado adverso del pasado lunes.

Con sus rendimientos recientes, el extremo de 23 años pide pista para volver a ganarse un lugar entre los titulares del club de la Ribera. Sin embargo, lo que sucede fuera de las canchas genera preocupación en Boca, sobre todo respecto al futuro de Zeballos.

Es que al Chango le queda vínculo hasta diciembre del 2026, por lo que se encuentra en las vísperas de su último año de vigencia contractual. Boca tiene una fórmula particular de extender los contratos con anticipación para evitar complicaciones, como ha sucedido en los casos de Valentín Barco o Agustín Rossi, por lo que sorprende que Zeballos aún no tenga novedades respecto a su renovación.

Según pudo saber BOLAVIP, no existen charlas entre Exequiel Zeballos y Boca para renovar su contrato. De momento, el vínculo del santiagueño tiene para un año más de duración, por lo que es probable que en el mediano plazo trasciendan noticias sobre su futuro.

Una alternativa es que se entablen negociaciones durante los primeros meses del 2026, y que nuevamente se llegue a un acuerdo como sucedió en 2022 (último año en el que Zeballos firmó contrato con Boca). Otra opción es que el Xeneize busque hacer caja con el pase del Chango en el mercado de pases de principio de año. De momento, el futuro del extremo que vuelve a ser figura en el club de la Ribera parece abierto.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Zeballos habló tras el triunfo ante Barracas

La frescura que aportó Zeballos abrió la cancha para el Xeneize en cada contragolpe e incluso fue autor de la jugada magistral que derivó en el gol de Miguel Merentiel para liquidar la historia. Tras el partido, el extremo habló ante los micrófonos de ESPN.

“Me sentí muy bien, gracias a Dios. Voy sumando más confianza. No fue un año positivo para mí. Las lesiones fueron un poco largas. Estoy volviendo a tener ritmo de vuelta. Contento por el equipo que ganamos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir laburando, tener paciencia. Cada vez que nos toca jugar hacerlo mejor. Contento”, analizó el Changuito.

Luego, respondió la pregunta sobre para qué está Boca en este tramo final del Torneo Clausura. “Boca está para ganar, para salir campeón”, no tuvo dudas el Changuito.

La cláusula de rescisión de Exequiel Zeballos

La cláusula de salida del extremo santiagueño es de 25 millones de dólares, siendo esta la más alta de todo el plantel de Boca. Su valor de mercado, según Transfermarkt es de 4.5 millones de euros.

Los números de Exequiel Zeballos en 2025

Entre todas las competencias, el santiagueño disputó 28 compromisos este año en los que aportó 4 goles y repartió 2 asistencias. En total, estuvo 907 minutos en cancha.

