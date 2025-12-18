Es tendencia:
Racing

Se complicó la renovación de Gustavo Costas en Racing: los dos motivos que hacen dudar al DT

Estaba todo dado para que el entrenador siguiera en su cargo durante los próximos años, pero surgió un cambio de último momento.

Por Julián Mazzara

Gustavo Costas, entrenador de Racing.
Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Desde hace algunos días, los directivos de Racing tienen un solo objetivo en mente: concretar la continuidad de Gustavo Costas, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Una vez que lo hayan logrado, avanzarán por los refuerzos, donde el que más cerca está es Matko Miljevic, de Huracán.

A pesar de que el entrenador había aceptado los tres años que le propuso Diego Milito, que lo mantendría en el cargo hasta el final del mandato presidencial, es decir, hasta 2028. Pero en las últimas horas, hubo algunas complicaciones que ponen en duda su futuro.

Según pudo saber BOLAVIP, Costas se encuentra de viaje hasta el sábado 27 de diciembre, por lo que Jito Alonso, su representante, continuará las negociaciones, donde la principal traba es lo económico, donde surgió una gran diferencia, ya que Milito no desea abonar lo que pide el ídolo, que busca repartirlo con todo su cuerpo técnico.

Otro de los motivos que no aseguran la renovación, y a los que accedió este medio, está enfocado en los refuerzos. La idea del DT es que lleguen antes del inicio de la parte fuerte de la pretemporada, que se realizará en Paraguay, desde el miércoles 7 de enero de 2026. Pero, dentro de todo, es lo más solucionable, ya que hubo un acercamiento muy importante con Miljevic, con quien acordaron el contrato, y ahora tendrán que llegar a un entendimiento con el Globo.

Diego Milito, Gustavo Costas y Sebastián Saja presencian la práctica del plantel. (Foto: Prensa Racing)

Las estadísticas de Gustavo Costas en Racing

Durante sus tres ciclos, el entrenador de Racing logró cosechar dos títulos -la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Conmebol 2025-, y dirigió un total de 188 partidos: consiguió 86 victorias, 37 igualdades y 65 derrotas.

La venta millonaria que cerró Racing mientras busca concretar la continuidad de Gustavo Costas

La venta millonaria que cerró Racing mientras busca concretar la continuidad de Gustavo Costas

Los puntajes de los 5 grandes en el 2025: Racing el mejor, Independiente el peor y la paridad negativa entre Boca y River

Los puntajes de los 5 grandes en el 2025: Racing el mejor, Independiente el peor y la paridad negativa entre Boca y River

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas tiene contrato vigente con Racing hasta el 31 de diciembre de 2024.
  • Existe una diferencia económica entre el pedido del entrenador y la oferta de Diego Milito.
  • El volante Matko Miljevic, de Huracán, es el refuerzo que está más cerca de concretarse.
Julián Mazzara

