River Plate

River cerró al primer refuerzo que pidió Marcelo Gallardo para el 2026

Fausto Vera se hará la revisión médica antes del fin de semana y se convertirá en el primer refuerzo de cara a la próxima temporada.

Por Lautaro Tiburzio

Fausto Vera es nuevo jugador de River
Fausto Vera es nuevo jugador de River

Marcelo Gallardo sonríe: River tiene a su primer refuerzo para el 2026 en un mercado de pases convulsionado para el equipo de Núñez. Es que el Millonario acordó condiciones con Atlético Mineiro para la cesión de Fausto Vera con opción de compra.

El volante central de 25 años ya se encuentra en Argentina y en las próximas horas se hará la revisión médica y se sumará a los entrenamientos de River cuando el plantel se reincorpore el próximo 20 de diciembre. Cabe destacar que Gallardo convocó a todos sus dirigidos para desarrollar la primera parte de la pretemporada antes de fin de año, para luego continuar la parte más extensa en los primeros días del 2026.

Vera se pondrá a disposición del DT y del plantel de River una vez que supere la revisión médica y firme su contrato, que será a modo de préstamo con cargo y con opción de compra. Los montos del mismo aún no trascendieron.

Si bien el ex Argentinos Juniors tuvo buenos minutos en Mineiro, desde la llegada de Jorge Sampaoli al banco del conjunto brasileño perdió su lugar como titular y empezó a quedar cada vez más relegado. Incluso, el ex DT de la Selección Argentina le comunicó que iba a correr de atrás, por lo que Vera decidió emigrar y regresar a Argentina para jugar en River.

Fausto Vera es refuerzo de River

Fausto Vera es refuerzo de River

Los números de Fausto Vera en 2025

Fue un año movido para Atlético Mineiro que disputó el Campeonato Mineiro, la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana y el Brasileirao. El mediocampista de 25 años lleva jugados 32 encuentros en los que marcó un tanto. Cabe destacar que el Galo cayó en la final de la Sudamericana frente a Lanús y que en el Brasileirao finalizó en la undécima posición.

Cómo sigue el mercado de River

Con Fausto Vera cerrado, River va con todo por Santiago Ascacibar. Estudiantes pide 6 millones de dólares por su pase y en el Millonario hay optimismo. En paralelo, lo de Julio Soler corre muy de atrás y hoy el lateral izquierdo que fue ofrecido como refuerzo es Elías Baez, de San Lorenzo. En lo que respecta al ataque, hoy el nombre más avanzado es el de Gianluca Prestianni.

En síntesis

  • Fausto Vera llega a River cedido a préstamo con opción de compra desde Atlético Mineiro.
  • El plantel de Marcelo Gallardo inicia la pretemporada en Argentina el 20 de diciembre.
  • El volante de 25 años se realizará la revisión médica tras perder continuidad con Sampaoli.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

