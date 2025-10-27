Tras cambiar el partido ante Barracas Central, Exequiel Zeballos se mostró confiado: “Boca está para salir campeón”

Por el duelo pendiente de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors cosechó un valioso triunfo por 3-1 ante Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Aunque no anotó ninguno de los tantos de la visita, Exequiel Zeballos fue una de las grandes figuras del encuentro.

Es que los comandados por Claudio Úbeda se fueron al descanso en desventaja por el golazo de Rodrigo Insúa. Para el complemento, el DT mandó a la cancha al Changuito, que les dio otro ritmo a los ataques de Boca y logró desequilibrar a pura gambeta como en sus mejores momentos en el club.

La frescura que aportó Zeballos abrió la cancha para el Xeneize en cada contragolpe e incluso fue autor de la jugada magistral que derivó en el gol de Miguel Merentiel para liquidar la historia. Tras el partido, el extremo habló ante los micrófonos de ESPN.

“Me sentí muy bien, gracias a Dios. Voy sumando más confianza. No fue un año positivo para mí. Las lesiones fueron un poco largas. Estoy volviendo a tener ritmo de vuelta. Contento por el equipo que ganamos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir laburando, tener paciencia. Cada vez que nos toca jugar hacerlo mejor. Contento”, analizó el Changuito.

Luego, respondió la pregunta sobre para qué está Boca en este tramo final del Torneo Clausura. “Boca está para ganar, para salir campeón”, no tuvo dudas el Changuito.

Los números de Exequiel Zeballos en 2025

Entre todas las competencias, el santiagueño disputó 28 compromisos este año en los que aportó 4 goles y repartió 2 asistencias. En total, estuvo 907 minutos en cancha.

Boca se acomodó en la Zona A y la Tabla Anual

Con la victoria ante Barracas Central, el Xeneize escaló en la Zona A del Torneo Clausura al imponerse en el duelo directo. Ahora, los de Úbeda se ubican en el tercer lugar con 20 puntos, apenas uno detrás de Central Córdoba y Estudiantes, los líderes del grupo.

En la misma línea, Boca superó a River Plate momentáneamente en la Tabla Anual a falta de tres partidos. Con Rosario Central ya clasificado a la Copa Libertadores, el Xeneize ahora tiene en sus manos el segundo boleto directo a la fase de grupos.

