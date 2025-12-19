A tres años de ganar el Mundial con la Selección Argentina, Dibu Martínez recordó un gesto de Armani que lo hizo llorar: “No es normal”

Cumplidos tres años desde la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Emiliano Martínez recordó este jueves un episodio compartido con Franco Armani después de la definición por penales en la final ante Francia que tuvo en Dibu a una de las grandes figuras de una jornada histórica.

La anécdota que el arquero del Aston Villa compartió con DSports puso de manifiesto la unión de grupo que consiguió Lionel Scaloni, clave para no solo conseguir el tercer título mundialista sino también dos campeonatos de Copa América y La Finalissima ante Italia.

“Me acuerdo de sus palabras post Mundial. Franco (Armani) no es de hablar mucho, ni darte tantos consejos. Me dijo, ‘la verdad, yo lo tengo que decir, te felicito. Nunca pensé que iba a felicitar a un arquero como vos, por la gran persona, lo que trabajaste“, relató Dibu.

Y reveló: “Me hizo llorar. Es gente a la que yo siempre le voy a estar agradecido, porque realmente peleamos por un puesto y él me terminó ayudando a conseguir lo que todos queríamos, la verdad. Eso no es normal en el fútbol”.

Tweet placeholder

Aunque no le tocó sumar minutos precisamente porque Emiliano Martínez se adueño del arco albiceleste, Franco Armani se convirtió en el único representante de la Liga Profesional en coronarse campeón mundial en Qatar. Luego, vio llegar también a River a otros campeones con los que actualmente comparte plantel, como Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Publicidad

Publicidad

El paso de Armani por la Selección Argentina

ver también En medio de los rumores de su salida de River, el agente de Franco Armani reveló dónde quiere jugar en 2026: “Está enojado”

Franco Armani llegó a la Selección Argentina para disputar el Mundial de Rusia en 2018, con Jorge Sampaoli como entrenador y Lionel Scaloni siendo parte del cuerpo técnico. En aquella Copa del Mundo, le tocó atajar dos partidos, ante Nigeria en fase de grupos y ante Francia en los octavos de final en que el equipo fue eliminado.

Ya con Scaloni como DT, atajó los seis partidos de la Copa América de 2019 en la que Argentina se quedó con el bronce y uno en la Copa América de 2021 en la que llegó el primer título del exitoso ciclo. Como parte del plantel, ganó sin sumar minutos otros tres títulos: Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Fue después de ese torneo disputado en los Estados Unidos que el todavía arquero de River decidió poner fin a su ciclo en la Selección Argentina. “Es un proceso nuevo en la Selección, se piensa de acá al Mundial (2026). A lo mejor puedo estar en el Mundial. Todavía me siento bien físicamente y mentalmente, pero la realidad es que atrás vienen chicos jóvenes que también quieren tener la oportunidad”, dijo en aquel momento para justificar su decisión.

Publicidad

Publicidad

Data clave