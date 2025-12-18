La inesperada revelación de Laporta sobre Messi tras su polémica salida de Barcelona: “Me tiene triste”

Luego de su polémica salida de Barcelona, prácticamente no hubo apariciones de Lionel Messi con su histórico equipo. Sin embargo, hace apenas un puñado de semanas irrumpió en el Camp Nou durante una noche y llamó la atención de todos en el ambiente. Ahora, el propio Joan Laporta rompió el silencio sobre el astro argentino y dejó frases más que sorprendentes.

El presidente del conjunto blaugrana realizó una entrevista exclusiva con Pla Seqüència de La2CAT, un reconocido medio local, en la que hizo referencia al vínculo que posee con el campeón del mundo en Qatar 2022. Después de dejar su imborrable huella en el elenco catalán, el mandatario casi no tuvo relación con el crack albiceleste y se encargó de manifestar públicamente.

Lo cierto es que en dicha conversación, el histórico dirigente no ocultó sus sentimientos. “Nos llamamos el día de su cumpleaños cuando él se fue”, reveló Laporta en primera instancia. Inmediatamente después pero ya con un tono de lamento, el presidente de Barcelona confesó: “Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me tiene triste“.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Dejando atrás el presente y retrocediendo al pasado, Joan recordó: “Firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos, con la familia estábamos bien y con él fantástico“. Sin embargo, de vuelta en la actualidad y sobre la relación que tienen, expresó: “Depende de la otra parte, yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea... con un homenaje, una estatua, hacer un reconocimiento”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “En 125 años de historia del club, el momento Messi es de los más gloriosos, por no decir el más glorioso, el reconocimiento lo debe tener“, sentenció. “Es alguien vinculado al Barcelona que tiene más proyección, ha dado mucho y el Barcelona mucho a él. Ojalá nos reencontremos“, agregó.

Joan Laporta, histórico presidente del Barcelona.

En referencia a aquella sorpresiva aparición en el Camp Nou junto a Rodrigo De Paul durante una noche normal en Cataluña, Laporta sostuvo que fue “un arrebato simpático“. Pocos segundos más tarde, el mandatario catalán añadió: “Estaba con unos amigos de selección, vieron luz aquí, decidieron venir, el jefe de seguridad llamó al coordinador del estadio y entraron al estadio”.

